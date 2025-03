“El árbitro tiene que darse cuenta...”: La queja de Jorge Almirón tras el empate de Colo Colo ante Palestino

El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, habló este jueves tras el empate 1-1 ante Palestino en el Estadio Monumental por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2025 y llamó a la calma por el nivel mostrado por el “Cacique” de cara a su debut en la Copa Libertadores.

Sobre la igualdad ante los “Árabes”, el DT comentó que “en el primer tiempo tuvimos algunas dudas y en el segundo tiempo jugamos mucho mejor. Me pareció que dominamos, llegamos y avasallamos al rival. Tuvimos situaciones de gol, muchas aproximaciones y también hay que tener en cuenta que nos faltaron algunos chicos que habitualmente juegan”.

“La sensación es de quedarnos cortos. Hicimos el esfuerzo para ganar el partido, creo que en lo global si ganábamos era normal, pero hay un montón de cosas que también van pasando en el partido. Se frenó mucho el juego, se hacía muy largo”, agregó.

En esa línea, el estratega de los albos cuestionó la labor del árbitro Felipe González por la pérdida de tiempo de Palestino: “Algunas jugadas tardaron cuatro minutos por reloj y tardaba mucho. Más allá de que el árbitro dio 9 minutos, se va enfriando el juego. Tienes que tener mucha precisión para eso y si no la tienes, tienes que empezar de vuelta la jugada”.

“El rival hace lo suyo, yo no lo cuestiono, pero el árbitro tiene que darse cuenta de que el trámite tiene que ser más ágil y más rápido, que se tiene que jugar más al fútbol. Se hace muy lento todo por las veces que se tiraba el rival. Se hace muy difícil jugar así, pero más allá de eso creo que merecimos ganar”, complementó.

Por otra parte, Jorge Almirón anticipó el estreno de Colo Colo en Copa Libertadores, programado para el próximo martes 1 de abril ante Atlético Bucaramanga en Colombia: “Estamos preparados. Hoy nos faltaron varios chicos y para el partido de Copa Libertadores van a estar todos. Vamos a llegar bien, que la gente no se desespere, que el equipo va a llegar bien”.

“Creo que podemos hacer un muy buen partido de visitante. Tenemos jugadores de experiencia y de jerarquía para hacer un buen partido. No me alarma mucho que hoy no pudimos ganar. Hicimos el esfuerzo, pero de acá al martes ya se van a recuperar varios y vamos a estar completos”, añadió.