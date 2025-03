En la previa al encuentro ante Palestino, el nuevo presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, afrontó la ceremonia del próximo lunes 28, donde asumirá oficialmente el cargo.

“Es una actividad del directorio saliente donde los que vamos a entrar participamos activamente. En cosa de minutos se agotaron los cupos. Ojalá la participación se vea reflejada desde el lunes en adelante, con miles de personas participando en las actividades del centenario”, apuntó en el Monumental, planteando los objetivos del mandato.

“Hemos tenido una crisis dirigencial, el número de socios ha bajado bastante, pero tenemos la convicción de que podemos sumar. Tenemos mucha fe de reencontrarnos y tirar para arriba entre todos al club”, recalcó.

El conflicto entre Blanco y Negro

Luego de la renuncia de Alejandro Droguett como director de la concesionaria, lo que obliga a una nueva elección del directorio y en especial de su presidente, lo cual fue analizado por Edmundo Valladares.

“Hay un escenario que ya no es un quiebre, sino una guerra instalada que le hace daño a la reputación de Colo Colo. Esperamos contribuir para dejar de lado las rencillas, poner por delante al club y ponerse a trabajar”, planteó, junto con remarcar que ya han tenido sondeos en torno a las decisiones a tomar, pero nada concreto.

“La otra vez conversamos con Mosa, pero las que sean ya asumidos se darán pronto. Queremos un primer equipo masculino potente, un femenino que se siga desarrollando, insertarnos fuertemente en el año del centenario, ver de qué se trata realmente el proyecto estadio. Veremos el interés de Blanco y Negro, pero nuestras intenciones son claras”, apuntó Edmundo Valladares, sin plantear un eventual regreso a la presidencia de la sociedad anónima.

“No estamos pensando en ningún cargo en particular, no queremos el poder por el poder, sino hacer sostenible el mejor equipo posible para Colo Colo, un proyecto a largo plazo para las juveniles. Necesitamos encontrar puntos de acuerdo. Tenemos que instalarnos, ver lo que viene. No me voy a centrar en la especulación. Nuestra búsqueda es lo mejor para Colo Colo”, cerró el mandamás del Club Social y Deportivo Colo Colo.