“No me siento mentalmente preparado”: Corentin Moutet se baja de su próximo torneo tras polémico duelo con Tabilo en Miami

El francés Corentin Moutet, 76° del ranking ATP, decidió bajarse del ATP 250 de Bucarest luego de su polémico último partido que protagonizó con Alejandro Tabilo (31°) en el Masters 1000 de Miami, donde tuvo una serie de altercados con el público chileno y terminó siendo eliminado en la tercera ronda del torneo por “Jano”.

A través de sus redes sociales, el tenista galo emitió un comunicado y admitió que no está mentalmente preparado para afrontar el certamen rumano, que se disputará la próxima semana sobre arcilla, después de los incidentes de la semana pasada en Miami.

“Lamentablemente, he decidido retirarme del torneo de Bucarest. Todavía no me siento mentalmente preparado después del incidente de Miami“, escribió Moutet mediante su cuenta de Instagram.

“Gracias por su comprensión y espero volver con más fuerza”, agregó el francés, que se espera que vuelve a las canchas para disputar el Masters 1000 de Montecarlo o el ATP 500 de Barcelona.

Cabe recordar que en su reciente partido con Alejandro Tabilo en Miami, Corentin Moutet se enfrascó en una fuerte discusión con un espectador, cuestión por la que se negó a reanudar el juego, le significó dos advertencias, la pérdida del segundo set y un juego de penalización en el inicio del tercer set.