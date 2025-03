Zendaya le dará vida a icónica cantante en una nueva película biográfica

Durante los últimos años, en la industria cinematográfica ha existido una marcada tendencia a realizar películas biográficas, una apuesta muy arriesgada pero que puede llegar a altos niveles de éxito.

Son varias las figuras emblemáticas que han inspirado a las diversas compañías, aunque la mayoría de los elegidos provienen del mundo de la música.

Bajo este escenario, durante las últimas horas se confirmó que Zendaya, popular actriz detrás de títulos como Euphoria o Spider-Man, protagonizará una nueva cinta biográfica.

De manera concreta, la intérprete de 28 años le dará vida a Ronnie Spector , en un filme basado en la vida y obra de la cantante estadounidense.

Bajo el título de Be My Baby, la película llega bajo la dirección de Barry Jenkins (Mufasa; Luz de luna) a partir de un guion escrito por Dave Kajganich, quien toma como base el libro homónimo escrito por Ronnie junto a Vince Waldron.

La producción corre por parte de A24, una firma que ha ido creciendo firmemente en esta década y reafirma su alianza con Zendaya, considerándola para grandes ideas.

Según los primeros reportes, este proyecto promete un enfoque profundo y complejo sobre la vida de la artista detrás de icónicos temas como Walking in the rain, Love on a rooftop, Don’t worry baby, entre otros.

Lejos de seguir la estructura convencional de los biopics, la historia se centrará en la relación de Spector con el productor Phil Spector, una figura polémica y problemática en la industria musical.

Ahora solo queda esperar por nuevas actualizaciones, conociendo al resto del elenco, más detalles de la trama y las primeras imágenes.