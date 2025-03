Ben Affleck se sincera sobre uno de sus proyectos más polémicos: “Una experiencia realmente insoportable”

Ben Affleck ha forjado una trayectoria interesante dentro de la industria cinematográfica, con miles de fanáticos en todo el mundo que siguen de cerca cada uno de sus pasos.

En busca del destino, El contador, Aguas profundas, Perdida, Atracción peligrosa, Pearl Harbor, Argo, Triple frontera y Air son solo algunas de las películas más destacadas en su carrera.

Pero hay un trabajo que lo marcó para siempre, específicamente un papel que dejó huellas negativas para su vida profesional y personal.

Se trata nada más y nada menos que de Batman, el icónico héroe de DC que ha contado con varias adaptaciones en la pantalla.

Pero la experiencia de interpretar al defensor de Gotham no fue nada agradable para Affleck, quien ha reconocido en varias oportunidades lo duro que fue.

Ahora, en una reciente conversación con GQ, el intérprete que se puso el traje para el Universo Extendido de DC (UEDC) detalló la problemática que esto significó para él.

El también director señaló que interpretar al ‘Caballero Oscuro’ fue mucho más que una simple experiencia profesional: para él, fue emocionalmente agotadora y “exasperante”.

Hay que recordar que participó en títulos como Batman v Superman, Justice League y The Flash, donde no solo se enfrentó a conflictos con el estudio y a constantes cambios en la dirección creativa, sino que también vivió una etapa personal difícil que influyó negativamente en su rendimiento.

Una pésima experiencia

“Hay varias razones por las que fue una experiencia realmente insoportable”, comentó el actor, quien ya había expresado su frustración y el deseo de alejarse del proyecto.

Esta vez, profundizando aún más en las consecuencias, aseguró que “perdí el interés en el género. No me interesa volver a ese tipo de películas, no por la mala experiencia, sino simplemente porque he perdido el interés en lo que antes me interesaba”.

Una de las revelaciones más sinceras del actor fue sobre su propio estado emocional durante ese periodo. El actor reconoció que no estaba en su mejor momento personal, lo que afectó su desempeño profesional.

“No estaba aportando algo particularmente maravilloso a la ecuación en ese momento. Tuve mis propios fracasos, fracasos significativos, durante ese proceso y en ese momento”, relató.

Aunque destacó que nunca generó conflictos en el set, su actitud era distante y desmotivada: “Iba, hacía mi trabajo y me iba a casa. Pero tienes que hacer algo mejor que eso”, reflexionó.

Ampliar

Un Batman oscuro

Otro aspecto que destacó Ben Affleck en su conversación fue el tono de su interpretación como Bruce Wayne, especialmente en relación con su audiencia.

Confesó que su versión de Batman, con un enfoque sombrío y maduro, resultó ser demasiado intensa incluso para su propio hijo: “Empezó a inclinarse demasiado hacia lo adulto para una gran parte de la audiencia”.

“Incluso mi propio hijo en ese momento tenía demasiado miedo para ver la película. Y cuando vi eso, pensé: ‘Oh, mierda, tenemos un problema’”, precisó.

Para Affleck, esta desconexión entre el tono oscuro de su Batman y las expectativas del público fue uno de los principales conflictos con los estudios, que buscaban atraer a una audiencia más joven, al estilo de Marvel Studios.

“Tienes a un cineasta que quiere seguir por ese camino y un estudio que quiere recuperar a la audiencia joven. Eso es una receta desastrosa”, agregó, aludiendo a las incongruencias internas.