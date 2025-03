“Sería bueno darle el Premio Nacional para que se quede tranquilo”: Rodrigo Bastidas interpela a Alfredo Castro tras críticas a teleseries actuales

Las declaraciones de Alfredo Castro sobre la “baja calidad” de las teleseries actuales en la televisión chilena han generado controversia en la industria.

En una conversación con el podcast Más de ti, el actor reflexionó sobre la diferencia entre las producciones actuales y las de la época dorada de las áreas dramáticas, generando diversas reacciones.

El actor no tuvo reparos en expresar su visión sobre el estado actual de las teleseries chilenas.

“Después de las que hice con Vicente Sabatini, vinieron unas oleadas de dos o tres más, y yo siento, para mi opinión, que empezó a decaer el nivel muchísimo”, comentó el reconocido intérprete.

“Unos textos muy malos, guiones muy malos, personajes muy malos, historias muy malas...”, añadió.

Además, explicó las razones de su postura, asegurando que estaba acostumbrado a “un nivel de exigencia, de trabajo, de contenido y de personajes muy alto, muy bueno. Entonces caer en repetir durante 100 capítulos ‘te amo/no te amo’, ‘es mi hijo/no es mi hijo’, como que ya no me causó ningún interés”.

Rodrigo Bastidas le responde con ironía

Tras estas declaraciones, Rodrigo Bastidas, guionista de producciones nacionales como Pituca sin Lucas, Tranquilo Papá y La Ley de Baltazar, no tardó en responder y cuestionar los dichos de su colega en el matinal Sabores.

“Yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera, y cada uno sabe lo que ve y lo que no ve. Pero claro, yo creo que las opiniones en el fondo son opiniones. Me da lo mismo en realidad lo que puedan opinar”, indicó el también actor.

Y luego, respondiéndole a Alfredo Castro, señaló: ”No estoy de acuerdo. No sé qué teleseries ha visto. Yo creo que las temáticas tienen que ver con los tiempos. Y son distintas. Uno no puede comparar una teleserie de Arturo Moya Grau con las que se hacen hoy día“.

“Es un tema de gustos. Si a alguien no le gusta algo, es legítimo. Es tan subjetivo, además”, añadió.

Sin embargo, Bastidas no se quedó ahí y lanzó un irónico comentario sobre su colega. “Desde que él dejó la televisión, la televisión cagó. Ha sido una gran pérdida para la televisión, la verdad”, dijo con tono sarcástico.

Finalmente, el actor y guionista expresó: “Yo creo que Alfredo está haciendo cine, lo ha hecho muy bien. Creo que a lo mejor sería bueno darle el Premio Nacional para que se quede tranquilo. Desde hace ocho años que está tratando de perseguir ese premio, yo se lo daría para que esté más tranquilo”.