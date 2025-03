“Se hace más fácil cuando estoy contigo”: Karla Melo anuncia regreso con expareja, quien tuvo un emotivo gesto con ella

La actriz y cantante Karla Melo sorprendió a sus seguidores este fin de semana al revelar que retomó su relación con su expareja Manuel Caro, conocido artísticamente como Dunga o Dunguita Tortuga, tras haber sido diagnosticada con cáncer de mama triple negativo.

A través de su cuenta en redes sociales, la artista compartió un video donde aparece bailando junto al líder de La Combo Tortuga, dejando en claro que volvieron a estar juntos.

“Cuando vuelve a tu vida y te dice: No hay otro camino que estar contigo”, escribió junto a la publicación.

La actriz y el cantante mantuvieron una relación de aproximadamente cinco años, sin embargo, en 2024 anunciaron su separación. Ahora, tras la difícil situación que enfrenta la intérprete, ambos decidieron darse una nueva oportunidad.

En el emotivo video, la pareja aparece bailando al ritmo de la canción ME JALO, y en los últimos segundos se quitan los gorros que llevaban puestos, dejando ver sus cabezas rapadas.

“Son momentos difíciles, pero sin duda se hace más fácil cuando estoy contigo. Gracias por volver a mí. Te amo”, escribió Karla en la publicación.

Su diagnóstico y el inicio del tratamiento

El pasado 19 de marzo, la actriz utilizó sus redes sociales para hacer público su diagnóstico, el cual recibió en enero de 2024.

En un mensaje lleno de optimismo, compartió detalles sobre su estado de salud. “Gracias a Dios, mi cáncer está en etapa 1 y ya comencé con la quimioterapia hace unas semanas. He seguido haciendo mi vida normal, ¡trabajando, cantando, bailando y actuando!”, expresó.

También habló sobre el impacto emocional que ha tenido la pérdida de cabello a raíz de la quimioterapia. “Si bien es una manifestación superficial del tratamiento, emocionalmente es duro, es impactante y te hace mirar la enfermedad cada día frente al espejo”, confesó.

Finalmente, en su mensaje, la actriz agradeció el apoyo recibido: “Me he sentido muy bien, acompañada, querida, cuidada y bendecida… Estoy sanando, estoy aprendiendo, ¡me estoy curando de cuerpo y alma! ¡Aún queda camino por recorrer y espero que me acompañen!”.