“Hay que elegir a las personas correctas para continuar”: Cata Palacios confirma fin de su relación con famoso médico y revela nuevo romance

Después de un largo período alejada de la televisión y los medios, Cata Palacios volvió a ser noticia tras confirmar su separación del médico internista Rodolfo Neira, con quien había iniciado una relación en 2022.

La exintegrante del Team Mekano y exanimadora de Yingo, tomó la decisión de radicarse en Maitencillo con el mediático trabajador de la salud. “Yo me vine a vivir a la playa con mi expareja, fue una iniciativa de él”, afirmó.

En una entrevista con LUN, la expresentadora televisiva confesó: “Ya no estoy con él desde hace aproximadamente seis meses”.

Y aunque prefirió no dar más detalles sobre los motivos de esta ruptura amorosa, sí reflexionó al respecto: “Todos los quiebres tienen sus complicaciones, sus lutos. Por otro lado, estoy contenta y agradecida del término de esta”.

A pesar de la situación, la exMekano aseguró: “Siento que ahora encontré mi paz. (...) Obviamente, de todas las relaciones uno aprende mucho y en ese sentido, en estos momentos me estoy preocupando de mi paz y de mi hija”, refiriéndose a su pequeña de 7 años.

Además, señaló que para enfrentar esta separación, “tuve la compañía de mi familia, de mis amigos. En estos episodios uno descubre quiénes son los amigos del alma, los que de verdad te conocen y te apoyan”.

“Eso me ha dado mucha inspiración para avanzar en mis proyectos, en las cosas que me apasionan (...) Me ha ayudado también a entender que hay que elegir a las personas correctas para continuar”, añadió.

Nueva etapa profesional y personal

Durante la conversación, Cata Palacios también reveló que “en estos seis meses en los que salí de mi ex relación me he dedicado a escribir y desarrollar música”.

Además, la exMekano reconoció que está iniciando una nueva relación sentimental. “La verdad es que me siento feliz y esto me mantiene muy motivada. Es más, él me está motivando a retomar mis proyectos, tiene manejo en el rubro y es mi mánager”, expresó.

“Quiero mantener esta relación muy privada, como siempre lo he intentado hacer, pero puedo compartir que lo conocí este verano en el sur de Chile mientras animaba un festival. Es un hombre muy fuerte, con muchas cualidades, me hace sentir muy segura a su lado. Me inspira todos los días a sacar lo mejor de mí”, concluyó a exanimadora de Yingo.