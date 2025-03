“Nos iba bastante bien, pero con costos altísimos”: Carlos Pinto se sincera y revela el motivo de por qué dejó TVN

El periodista y creador de programas icónicos como Mea culpa y El día menos pensado, Carlos Pinto, decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera. A través de su cuenta de Instagram, anunció que, después de meses de reflexión, optó por cerrar su etapa en TVN.

Su mensaje en redes sociales sorprendió a sus seguidores, quienes esperaban noticias sobre el futuro de sus programas. El comunicador explicó: “Por razones de carácter profesional y personal, hace unos meses tomé la decisión de dar un paso al costado y no continuar en TVN".

“Me encuentro abocado, sin embargo, a un proyecto que espero llene ese vacío del cual me hablan”, añadió.

Hasta 2024, TVN continuó transmitiendo episodios antiguos de Mea Culpa en el trasnoche, mientras que en julio del mismo año concluyó la última temporada de El día menos pensado y La noche menos pensada.

El fin de una etapa televisiva exitosa

Para Carlos Pinto, su retiro de la pantalla no se debe a problemas de audiencia, sino a una decisión personal: “Con El día menos pensado terminé un ciclo que se me alargó muchísimo. Hubo un año que hicimos 40 capítulos. Más allá del rating, el programa tuvo una aceptación bárbara en las plataformas”.

“Al día siguiente teníamos una cantidad enorme de visualizaciones. Es el único programa que crece en la medida que pasa el tiempo”, complementó en conversación con LUN.

Sin embargo, ahora su prioridad es otra. “Los programas se terminan y al terminar, esta vez, en esta ocasión, le di mucha importancia a mi responsabilidad literaria, aunque suene pretencioso”, afirmó.

“Tengo contratos firmados por dos libros más (ya publicó El silencio de los malditos en 2018 y El jardín de los inocentes en 2021) y este que escribo ahora tengo que terminarlo”, agregó.

De la televisión a la escritura y el cine

Sobre su transición de la televisión a la literatura, el periodista comentó: “No es una infidelidad. La televisión es un medio evidentemente que agradezco, pues soy fundamentalmente cineasta”.

“Estudié para ser director de cine en un país donde no se hacen películas y practicar en televisión me permitió acceder, indirectamente, a cosas cinematográficas. Volví a mi esencia de cineasta y terminé haciendo películas”, continuó.

Tras ello, señaló que “llevé las aguas a mi molino. Pero ya no estoy pensando cuánto me puedan pagar o cuánto voy a ganar en mi desarrollo artístico. Para mí no es un abandono, pero tomo un camino que postergué”.

Sobre cómo afronta este cambio, el comunicador expresó: “Me encanta la televisión, pero figurativamente es como si me desnudara y viera que tengo dos manos en mi espalda. La TV es para hoy, para ayer, no para cuando lo planificas”.

“Me acostumbré a como si me fueran empujando, terminábamos las promesas y nos iba bastante bien, pero con costos altísimos. Vas dejando tus días libres de lado, los sábados te los empiezas a comer y por ahí el domingo también, si no no alcanzas a cumplir con los plazos”, adicionó.

Y enseguida, agregó: “Entonces ahora, en este camino, depende de nuestros tiempos, claro, hay contratos, pero nadie te está empujando”.

El futuro de Carlos Pinto: libros y una serie para plataformas

El histórico rostro de TVN destacó que uno de los mayores beneficios de su decisión es recuperar su autonomía creativa: “El ser dueño de ti es una aspiración, pero con esta decisión sí soy un poquito más dueño de mí”.

“El que salgas y te inspires sentado en una plaza viendo jugar a un niño. Yo me perdí muchas plazas. No quiero solo decir que quiero ser más dueño, sino ser el dueño de mi espacio creativo”, prosiguió.

En cuanto a sus próximos proyectos, confirmó que continuará su trabajo literario y que su tercera novela, El camino de las bestias, saldrá en abril en el Teatro Oriente y será traducida al inglés y al alemán.

Pero su ambición no termina ahí, ya que también está en proceso de escribir el guion de una serie para plataformas de streaming. “Así que en este minuto vuelvo a lo mío: ser director de cine primero y tengo una compañía, espero para toda la vida, en los libros”, concluyó.