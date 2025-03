Encuesta Cadem: Evelyn Matthei y Carolina Tohá lideran preferencias presidenciales

Una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, reveló la intención de voto en un escenario donde la elección presidencial se realizara el próximo domingo. Los resultados muestran que dos mujeres lideran las preferencias.

En concreto, el sondeo señala que en ese escenario, Evelyn Matthei (27%) y Carolina Tohá pasarían a segunda vuelta.

Así, en tercer lugar, aparecen José Antonio Kast (14%) y Johannes Kaiser (13%), seguidos por Franco Parisi (6%), Harold Mayne-Nicholls (3%), Ximena Rincón (1%), Eduardo Artés (1%) y Francisco Undurraga (1%). Adicionalmente, un 12% de los encuestados indicó que no sabe, no responde o no votaría.

En un escenario sin Kaiser, Matthei subiría a 29%, Tohá a 22% y Kast a 21%.

Si la candidata oficialista fuera Jeannette Jara, Matthei alcanzaría 31%, mientras que Kast y Kaiser empatarían en 13%, y Jara obtendría 9%.

En un panorama sin Kaiser ni Tohá, Matthei lograría 32%, Kast 19% y Jara 9%.

Matthei gana en otro ámbito de la encuesta Cadem

En cuanto a la preferencia presidencial espontánea, Matthei encabeza la lista con 20%, seguida por Kaiser con 11%, Kast con 10% y Tohá con 8%. Más atrás aparecen Michelle Bachelet (5%), Tomás Vodanovic (4%), Jeannette Jara (2%), Franco Parisi (1%), Vlado Mirosevic (1%) y Daniel Jadue (1%). Un 31% no sabe o no responde.

Respecto a la gestión del Presidente Gabriel Boric, la aprobación subió a 32%, mientras que la desaprobación descendió a 63%.