Ministro Elizalde se alinea con el Gobierno y responde a Evelyn Matthei: “Cuando se hacen afirmaciones inexactas, corresponde que se aclaren”

Durante este domingo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respaldó las declaraciones de autoridades del Gobierno en respuesta a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, luego de sus comentarios sobre la reforma de pensiones y otras materias.

Elizalde afirmó que “cuando se hacen afirmaciones que son inexactas, corresponde que el gobierno las aclare. Y, por tanto, la autoridad respectiva tendrá que aclarar lo que corresponda”, en entrevista con Canal 13.

“No es que el gobierno esté participando en el debate político, pero si se hace una afirmación que es inexacta, que va en contra de los datos, bueno, entonces lo que corresponde a cualquier hipótesis es que se haga la clarificación correspondiente. Eso forma parte del debate democrático, no veo cuál es el problema que así sea”.

“A mí, si me hubieran consultado, lo habría aclarado. A mí no me consultaron sobre lo que dijo el diputado, pero si me hubieran consultado habría aclarado lo que corresponda”, dijo sobre por qué se han respondido declaraciones de Matthei y no de otros candidatos opositores, como Johannes Kaiser.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, emplazó a Matthei por el debate sobre pensiones, mientras que la vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, recordó que Chile Vamos celebró la reforma previsional sin la presencia de Evelyn Matthei.

En tanto, el presidente Gabriel Boric destacó los aumentos salariales logrados por su administración en comparación con el gobierno de Sebastián Piñera, cuando la candidata fue ministra del Trabajo.