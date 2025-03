“Su vida privada es de ella”: apoderados apoyan a profesora que vendía contenido erótico en Carahue

La Fiscalía investiga dos denuncias que involucran a una joven profesora en Carahue, región de La Araucanía. Esto por la filtración de contenido erótico que la docente vendía en una plataforma para adultos.

Las instantáneas habrían llegado a estudiantes del establecimiento educacional donde ella trabaja. En detalle, fueron los propios alumnos quienes comenzaron a difundir las imágenes, lo que fue advertido por una de las apoderadas, quien realizó la denuncia.

En este contexto, el Servicio Local de Educación Pública, sostenedor del Liceo Claudio Arrau, a través de un comunicado informó el inicio de un sumario administrativo al interior del colegio, señalando que tomarán "oportunamente las medidas administrativas para esclarecer los hechos y posibles responsabilidades".

La fiscal jefe de Carahue, Vania Arancibia, confirmó la denuncia, detallando que recibieron más antecedentes sobre la docente. En esta misma instancia, la persecutora detalló que el pasado 11 de marzo, la profesora denunció que su expareja había divulgado en redes sociales las fotografías que ella vendía en la plataforma para adultos, con el propósito de perjudicarla.

Ante la polémica, los apoderados del establecimiento educacional salieron en defensa de la profesora. Según recoge TVN Red Araucanía, los padres enfatizaron que esta situación correspondía a la vida privada de la profesional.

“Ella no tiene culpa, lo que hace con su vida privada es de ella. No afectándole a los niños es lo que uno quiere, pero más allá su vida privada es de ella", dijo un apoderado.

“A mí no me afecta, que haga clases normales a sus alumnos como corresponde. Lo que pase más allá no me afecta", señaló otro.

“En absoluto me molesta, estamos en un país libre, ¿o no? En su casa que haga lo que quiera", complementó.