“No le estoy haciendo daño a nadie”: habla profesora acusada de divulgar su contenido erótico a sus alumnos

Una polémica se desató en el Liceo Bicentenario Claudio Arrau de Carahue, región de La Araucanía, luego de que una apoderada denunciara a una profesora por supuestamente difundir material erótico entre los alumnos.

Dicho contenido habría sido extraído desde la cuenta que la docente se creó en la plataforma de suscripción Arsmate. Lo que llevó al Ministerio de Educación a presentar una denuncia ante la Fiscalía.

La profesora es Yennifer Vásquez, de 28 años, quien en conversación con TVN Red Araucanía explicó que su cuenta fue creada en enero: “Como estaba en libertad de acción (...). Lo tuve en enero y lo cerré en febrero. Lo hice fuera de horario laboral”.

“Él me hackeó las claves”

Asimismo, señaló que su expareja habría accedido a su material , ya que para ingresar se requiere una tarjeta bancaria y acreditar ser mayor de edad. “Él me hackeó las claves, no las tiene, porque yo nunca he convivido con él. Las hackeó y no sé cómo”, sostuvo.

Es por esto que Yennifer denunció a este hombre, a quien apunta como el responsable de la difusión de su contenido. En tanto, se encuentra suspendida de sus labores en el establecimiento.