Jorge Almirón confirma tres bajas en Colo Colo para enfrentar a San Felipe y apuntó a los juveniles que podrán “mostrarse”

Jorge Almirón evaluó en conferencia de prensa lo hecho por los cuatro jugadores de Colo Colo que tuvieron oportunidad de jugar por la selección chilena ayer en la derrota con Paraguay.

“A los que les tocó jugar lo hicieron muy bien, creo que estuvieron a la altura. Son partidos muy difíciles de jugar”, dijo el DT albo, mostrando su apoyo al plantel pese a las críticas contra Ricardo Gareca.

“Yo quiero que la selección gane el martes, que mis jugadores y los de Chile hagan un buen partido. Es el momento de sumar. Hay que apoyar del lado que toque, después vendrá el tiempo del análisis”, recalcó el argentino, asumiendo las bajas que tendrá de cara al duelo del domingo, por Copa Chile, ante Unión San Felipe.

“Tuvimos una muy buena semana, le va a tocar jugar a los que no vienen jugando, que muchas veces es injusto. Tendrán la posibilidad de mostrarse, ser útiles al equipo, pensando en todo lo que vienen, que estén con ritmo, es muy bueno”, enfatizó, remarcando que habrá juveniles que tendrán la chance de ser citados, considerando que el equipo tendrá otras tres bajas por lesión.

“Marcos Bolados tuvo un golpe y se hizo una herida bastante grande, por precaución no estará. Cristián Zabala sigue con problemas en el pubis, no quiero apurarlo por la seguidilla de partidos que viene. Mauricio Isla lo mismo. Los tres no estarán. Lo importante es que todos lleguen bien al lunes”, planteó.

Jorge Almirón y la Copa Libertadores

De cara a los cruces por el torneo continental, el DT argentino confía en mostrar un buen nivel, desmintiendo que tenga una exigencia mayor de resultados por ser el centenario de Colo Colo.

“Fue lindo estar en el sorteo, los rivales son lo que son. Son 26 mil kilómetros de viaje, ellos también tendrán que hacerlo. Hay que competir. Estamos motivados para lo que sigue. Ningún equipo te exige ganar la Copa Libertadores, vamos a ir paso a paso, tomándolo con mucha seriedad. Tenemos gente de experiencia”, aseguró, valorando también que esté la opción de que el partido ante Deportes Iquique se pueda postergar por ser en el fin de semana de celebración del centenario albo.

“La planificación está así, si no se juega el partido con Iquique es espectacular. Estamos hablando de algo muy fuerte, la celebración del centenario en un país que vibra con este club, que es mucho más grande de lo que pueda decir. Nos acomodaremos”, cerró Jorge Almirón.