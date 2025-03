Sebastián Vegas aborda su no citación a La Roja y un posible llamado de emergencia: “Uno se mantiene en buena forma para ser opción”

Colo Colo volverá a la acción tras una semana sin fútbol por la suspensión del partido ante la Universidad Católica, que no pudo conseguir estadio para recibirlos.

Los albos visitarán a Unión San Felipe en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera, este domingo 23 de marzo a las 18:00 horas.

El encargado de enfrentar las preguntas de la prensa en la conferencia fue Sebastián Vegas, quien respondió consultas sobre La Roja, el grupo de Copa Libertadores y cómo han sido sus primeros meses en el “Cacique”.

Acerca de su no citación por parte de Ricardo Gareca, comenzó diciendo que “no esperaba nada. Lo importante es hacer las cosas bien el club, mientras uno se mantenga bien acá, va a estar la posibilidad de ir a la selección. Hoy no me toca estar, pero trabajo y sigo entrenando para poder hacer las cosas bien acá en Colo Colo. A la selección le deseo lo mejor, ojalá puedan ganar”, planteó, abordando un posible llamado de emergencia a la selección chilena.

“Me lo tomaría de buena forma. Uno trabaja y se mantiene en buena forma para ser una opción. Ya si te llaman o no, es decisión del entrenador. Pero como dije, mi prioridad es Colo Colo, hacer buenos partidos, lo demás que venga por consecuencia de eso”, agregó Sebastián Vegas.

También dejó una buena reflexión sobre su rol desde su llegada a los albos. “El tema del liderazgo no cae en una sola persona. Creo que en un equipo hay que tener varias voces de mando, y el club las tiene. Yo aporto con lo que he aprendido, y a mis compañeros también les tocará hacer lo mismo. Lo más importante no es caer solo sobre un líder”, recalcó el ex Monterrey, que abordó también la zona que le tocó a Colo Colo en Copa Libertadores.

“Es un lindo grupo. Todos los equipo que participan en la Copa Libertadores son campeones o subcampeones. Nos toca ir a otros países a defender a Colo Colo como se merece, nos vamos a preparar de la mejor forma. Es súper atractivo enfrentar a rivales competitivos, que están en la misma línea de nosotros”, concluyó Sebastián Vegas.