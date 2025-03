Ignacio Jara alza la voz y confirma que Colo Colo le debe dinero a Cobreloa: “La deuda existe, estaba dentro del contrato”

Los problemas de dinero entre Colo Colo y Cobreloa parecen una teleserie de nunca acabar.

Al frustrado traspaso de Tomás Roco a los albos, por no querer pagar los derechos formativos del jugador de la cantera de los “Zorros del Desierto”, se suman los 150.000 dólares que adeuda el “Cacique” por el traspaso de Ignacio Jara.

Acerca de esta situación, fue el mismo atacante quien alzó la voz. “Más allá no sé, por ahí he tenido conversaciones, pero más internas, no me quiero meter. No me incumbe nada a mí, porque fue un arreglo entre clubes y ojalá que se pueda arreglar a favor de Cobreloa”, señaló el futbolista a AS Chile.

“Sí, la deuda existe. Estaba dentro del contrato, no sé cómo lo están manejando. Sé que existía una cláusula, pero no conozco los detalles”, agregó, confirmando lo reclamado por el cuadro del norte.

Harry Robledo, presidente de Cobreloa, ya confirmó que agotará todas las instancias para que se le page lo adeudado. De hecho, expresó que llegaría hasta la FIFA para que se haga justicia.