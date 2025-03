Cobreloa no descarta recurrir a la FIFA para cobrar a Colo Colo dineros adeudados por Ignacio Jara / FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

En Cobreloa están molestos tras el desarrollo del partido el pasado sábado contra Rangers de Talca.

Todo tomando en cuenta que terminaron igualando 1-1 en Linares con un gol de penal en contra en los descuentos del partido donde, además, terminaron con dos expulsados.

“Estamos solicitando una entrevista con el profesor de los árbitros para las quejas que corresponden. Hay cosas que no están claras. Se va a presentar la queja. Al menos tenemos que reclamar la segunda amarilla para Agustín Heredia. Lo de Rodolfo González se supone que fue por la falta y en el informe se consignan insultos”, remarcó el presidente del cuadro loíno, Harry Robledo.

“Estamos preocupados por el arbitraje, no solo por Cobreloa. Hubo reclamos de Marcelo Salas por el VAR en el ascenso. Sé que es muy difícil, pero algo está pasando”, comentó, junto con descartar que haya dudas sobre la gestión de César Bravo, pese a que no han ganado aún en cuatro fechas de la Primera B.

“Los resultados no se han dado. Hay tres partidos en la zona y ahí tenemos que salir fortalecidos. El respaldo es total para César Bravo, me gustan los procesos y a la larga dan resultados. No se nos ha pasado por la mente cambiar de técnico”, planteó Harry Robledo, junto con reconocer que agotarán instancias para cobrarle a Colo Colo lo que estiman son 150 mil dólares por el traspaso de Ignacio Jara a los albos en 2020.

“No han pagado, no se han dado ni por enterados. Hemos hecho los reclamos correspondientes, pero podemos ir a la FIFA. Eso está con contrato. Con el finiquito entregado tenían que pagarnos, pero hay instancias. No será luego, pero nos vamos a hacer pagar ese dinero”, cerró el presidente de Cobreloa.