“Gareca no está ni ahí con nosotros, es un entrenador básico; como chileno me rompe los hue...”

La selección chilena sufrió este jueves una derrota por 1-0 ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco, en un partido clave para ambos elencos por la fecha 13 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Tras la caída en Asunción, que dejó a La Roja al borde de la eliminación de la Copa del Mundo, la mayoría críticas se dirigieron hacia Ricardo Gareca, quien fue duramente cuestionado por los hinchas e incluso algunos exseleccionados, como Roberto Cereceda.

En diálogo con el portal DLT Sports, quien fue un elemento fijo en la era de Marcelo Bielsa rumbo a Sudáfrica 2010 no tuvo piedad con el “Tigre” y señaló: “El técnico no está ni ahí con nosotros. Eso me calienta, como chileno me rompe los huevos”.

“Me dan ganas de tomar la pizarra, levantarla y pegarle una buena patada en el culo”, agregó el exlateral de Audax Italiano, Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

En esa línea, el “Eléctrico” cuestionó las decisiones del DT y apuntó que: “No puede entrar Osorio por Cepeda, con todo respeto. ¿Por qué no saca a un defensa? Ese tipo de cosas me calientan. Ver a la selección con un entrenador tan básico”.

“No les caigo a los jugadores, que siempre van a dar la vida. Esa es la sensación que tengo en este momento”, complementó.

Además, Cereceda puntualizó en la actuación de Arturo Vidal y lo exculpó de una posible responsabilidad en el gol de Paraguay. “El técnico tuvo dos semanas para trabajar y obvio que la indicación era que Arturo estuviera ahí. Para mí lo perdimos en todo momento, se veía fuera del hábitat y el lugar que le acomoda”.

“¿Por qué Vidal? Pero eso es un trabajo y por eso apunto al técnico que no puede leer que un país que lo mejor que tiene desde que nació es la pelota detenida. Y pone a Vidal en un lugar donde no va a servir”, continuó.

Finalmente, criticó a Gareca por la tardanza en incluir al “King” en su proceso. “Cuando tenía que haberlo llamado, nunca lo hizo. Cuando llegó, rindió un 100% y se gana el estar hoy en día, no estando bien físicamente”, sentenció.