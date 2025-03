Fue algo “liberador”: Bella Ramsey fue diagnosticada con TEA mientras rodaba “The Last of Us”

The Last of Us se ha convertido en una de las series más populares de los últimos años, con millones de fanáticos en todo el mundo que siguen de cerca su historia a través de HBO y Max.

Con una historia potente, sólida y aclamada por la crítica en base al videojuego, el título ha dado mucho de qué hablar. Además, los roles protagónicos de Pedro Pascal y Bella Ramsey le suman un valor agregado.

En este sentido, cada noticia relacionada con ellos genera bastante ruido, ya sea desde lo positivo, lo negativo, o incluso con revelaciones muy llamativas.

Precisamente este último es el caso que rodea a la actriz, quien recientemente reveló que fue diagnosticada con un trastorno mientras grababa la serie.

En una entrevista concedida a la edición británica de Vogue, la joven que le da vida a Ellie reveló que le diagnosticaron autismo mientras filmaba la primera temporada.

La revelación y confirmación médica llegó luego de que un miembro del equipo de rodaje notara ciertas características en ella, lo que la llevó a buscar una opinión profesional.

“Ya he hablado antes un poco de la neurodivergencia, pero siempre, por alguna razón, no he querido... Sentía que no quería decir lo que era”, comentó antes de confirmar la noticia.

Un diagnóstico que le entregó paz

El momento clave ocurrió durante el rodaje en Canadá, cuando un miembro del equipo, que tenía una hija con autismo, le hizo notar que presentaba síntomas similares.

Ramsey explicó que esa observación le sirvió como una especie de confirmación ante sus dudas. “Siempre me lo había preguntado”, reveló.

Fue así como buscó la evaluación de un especialista, donde pudo obtener una respuesta que aclaró el panorama y que describió como algo “liberador”.

“Puedo caminar por el mundo con más paz por no poder hacer las tareas cotidianas fáciles que todo el mundo parece poder hacer”, expresó.

Una respuesta a sus sospechas

En este escenario, donde se aclararon varios aspectos de su vida, Bella recordó su infancia y las dificultades que experimentó en la escuela.

Asegura que siempre se sintió como “un bicho raro” y una “solitaria”, ya que se sentía más cómoda entre adultos que con sus compañeros de edad.

Además, mencionó que una de sus principales características dentro del espectro autista es su “dolorosa hiperconciencia de las microexpresiones y el lenguaje corporal de otras personas”, lo que, según ella, ha contribuido a su desarrollo como actriz.

“Siempre he observado y aprendido de la gente. Tener que aprender más manualmente cómo socializar e interactuar con la gente que me rodea me ha ayudado con la interpretación”, afirmó.

La intérprete también destacó la importancia de la rutina en su desempeño profesional: “Estoy citada a una hora concreta y me dicen qué tengo que ponerme, cómo tengo que estar, dónde tengo que estar y qué tengo que comer”.