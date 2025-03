Samuel L. Jackson recuerda el consejo de Bruce Willis que marcó su carrera: “No me di cuenta hasta que conseguí el papel de...”

Samuel L. Jackson es uno de los actores más populares en la historia de Hollywood, asumiendo variados papeles con una estampa en común que hacen inconfundibles cada uno de sus trabajos.

Django, Los 8 más odiados, Juego de honor, Shaft, El día del juicio final, Dañado y Jackie Brown son solo algunos de los títulos más destacados en su nutrida carrera.

Bruce Willis, otro gran nombre dentro de la industria cinematográfica, ha establecido una relación especial con el intérprete que también participó en Star Wars.

Glass (2019), El protegido (2000) y Tiempos violentos (1994) son algunos de los títulos más aclamados en los que han trabajado juntos frente a las cámaras.

Al día de hoy, ambos con una trayectoria sólida, Jackson recuerda el valioso consejo que su compañero le dio durante el rodaje de Duro de matar 3 (1995). Esto, en el marco de la celebración del cumpleaños 70 de Willis.

En una entrevista con Vanity Fair, Samuel reveló cómo las palabras de Bruce terminaron marcando su carrera de manera decisiva, influyendo en uno de sus roles más importantes en la actualidad.

Un sabio consejo

En el set, el también protagonista de RED compartió su visión sobre la importancia de encontrar un personaje icónico al que siempre se pueda regresar. Esto se interpreta claramente con la participación en alguna franquicia.

“Me dijo: ‘Espero que puedas encontrar un personaje que, cuando hagas malas películas y no generen dinero, siempre puedas volver a ese personaje que todos aman’”, recordó el intérprete de 76 años.

El consejo cobró sentido para Samuel L. Jackson cuando asumió el papel de Nick Fury en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), con un contrato para nueve películas.

“Él decía: ‘Arnold tiene a Terminator. Sylvester tiene a Rocky y Rambo. Yo tengo a John McClane’. Y yo pensaba: ‘Oh, está bien’. No me di cuenta hasta que conseguí el papel de Nick Fury, con un acuerdo de nueve películas, que estaba haciendo exactamente lo que Bruce decía. Ahora tengo este personaje”.

Un rol importante

Desde su primera aparición como Nick Fury en la escena post-créditos de Iron Man (2008), Jackson se convirtió en una pieza clave del UCM, participando en numerosas películas y series.

El actor confesó hace un tiempo a GQ que se sorprendió al recibir la oferta de Marvel. “¿Cuánto tiempo tienes que estar vivo para hacer nueve películas? (...) Eso es una locura”, recordó haber pensado en aquel momento.

Samuel ha expresado en varias ocasiones su entusiasmo por el personaje de Nick Fury, dejando claro que prefiere formar parte de exitosas franquicias en lugar de perseguir premios.

“Nunca iba a permitir que los Oscar fueran la medida de mi éxito o fracaso como actor”, afirmó en una entrevista con Los Angeles Times.

“Mi vara de medir el éxito es mi felicidad: ¿Estoy satisfecho con lo que hago? No hago películas para ganar estatuillas. Me dicen: ‘Si haces esta película, ganarás un Oscar’. No, gracias. Prefiero ser Nick Fury. O divertirme siendo Mace Windu con un sable de luz en la mano”, indicó.