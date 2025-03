Clausuran hogar de adultos mayores funcionaba de manera irregular en Independencia: encontraron comida y remedios vencidos

El pasado miércoles, una casa de esquina que funcionaba como hogar para adultos mayores fue fiscalizada por la Seremi de Salud y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) en la comuna de Independencia, constatando que esta no contaba con los permisos para ser un centro de cuidados.

En el lugar se encontraron condiciones deplorables para las más de 15 personas que vivían allí: comida en mal estado, remedios vencidos y hacinamiento.

El alcalde de la comuna, Agustín Iglesias, señaló que “Es un lugar que funciona de manera irregular, que no tiene permiso alguno, incluso no cuenta con profesionales de la salud. En las habitaciones tenemos 5 personas por pieza”, indicó.

“Tenemos una situación precaria de abandono total. Personas que dejaron aquí a sus padres y madres, los dejaron a la deriva”, señaló.

“El alcalde anterior conocía de esto y no se realizaron las investigaciones que correspondían. Estos lugares, por ley, no se pueden cerrar hasta que no tengamos a todas las personas afuera”, explicó.

Por su parte, Jorge Vilches Apablaza, jefe del Departamento de Salud Pública de la Seremi Metropolitana, dijo que “este establecimiento ya contaba con dos sumarios sanitarios previos, ahora vamos a sumar un tercero”, detalló.