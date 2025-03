“Estamos en la misma línea”: Aníbal Mosa hace las paces con un rival de Colo Colo

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló este miércoles y se refirió al grupo de Colo Colo en la Copa Libertadores 2025, donde los albos enfrentarán a Racing, Fortaleza y Atlético Bucaramanga.

“Nos tocó un grupo con muy buenos equipos. Está el actual campeón de la Copa Sudamericana, hay un equipo brasileño y nos toca ir a Colombia, serán viajes largos, pero estamos confiados de que podemos hacer un buen papel”, señaló el mandamás del “Cacique”.

Sobre el conflicto legal que tuvo Colo Colo con Fortaleza, por el caso de Juan Martín Lucero, el presidente del club brasileño aseguró que ya no hay ningún problema entre ambos equipos, y Mosa compartió aquella postura. “Por supuesto que estamos en la misma línea”, afirmó.

“Ayer hablé con el presidente de Fortaleza, también lo hice con los presidentes de Racing y Bucaramanga, para buscar lados en común con el objetivo de tener partidos tranquilos y ver de qué manera recibiremos a las hinchadas visitantes”, agregó.

Por otro lado, Aníbal Mosa evitó profundizar en la querella que presentó contra el director de ByN, Carlos Cortés, a quien acusó de agresión física. “Ya no me quiero referir más a ese tema. Esto está en manos de la justicia. Esperemos que la justicia actúe. Para mí es un tema muy desagradable que quiero dejar en el pasado, estoy concentrado plenamente en los desafíos que tenemos”, aclaró.

Finalmente, el presidente de los albos aseguró que no ha tenido contacto con el bloque Vial tras el incidente que sufrió al interior de Blanco y Negro. “No he hablado con nadie, y nadie me ha llamado tampoco”, concluyó.