“Estaba a punto de explotar”: El impactante testimonio de los policías que constataron la muerte de Diego Maradona

En el marco del tercer día de audiencias por el juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, los cuatro policías que acudieron a la casa donde el astro argentino falleció el 25 de noviembre de 2020 testificaron ante el Tribunal de lo Criminal N°3 de San Isidro, en Buenos Aires.

Se trata de Lucas Farías, Lucas Borge, Leonardo Mendoza y Carlos Carranza, quienes contestaron ante los jueces las preguntas de los fiscales y de la defensa, en relación a quién les solicitó acudir a la vivienda, la situación en que vieron el cuerpo del ídolo trasandino y qué personas se encontraban a su cargo en aquel momento.

Entre sus testimonios, los policías destacaron la hinchazón extrema en la que se encontraba el cuerpo del ‘10′ y la falta de condiciones médicas adecuadas. “Me llamó la atención la posición cadavérica y el abdomen muy inflado, a punto de explotar”, declaró Farías.

Por su parte, Borge, comisario de la Departamental de Tigre en ese momento, recordó: “Diego Maradona estaba acostado, ya fallecido, tapado con una sábana blanca como si estuviese durmiendo. Tenía la panza muy hinchada, una remera negra y un short de Gimnasia".

Otro de los aspectos más relevantes del relato de los oficiales fue la descripción de la habitación donde murió Maradona. “No era una cama hospitalaria, era un somier común y corriente. No había desfibrilador”, detalló Borge.

El abogado querellante Fernando Burlando reforzó la declaración, señalando que la vivienda “no estaba habilitada adecuadamente para una persona que merecía cuidados serios”.

Luego declaró Javier Mendoza, entonces jefe de la cuarta comisaría de Benavídez, quien se encargó de montar el operativo en la casa donde murió Maradona. “El comisario Farías me llama y me avisa que Maradona no reaccionaba, que estaba descompensado. En el barrio ya estaban todos afuera de la casa, se habían enterado de lo que había pasado. Yo nunca ingresé, solo me encargué del operativo de afuera”, contó.

Más tarde sería el turno de Carlos Carranza, quien fue agregado como testigo luego de comenzada la audiencia judicial a pedido de la fiscalía. “Me llamó la atención el abdomen del señor Maradona, muy inflamado (...) Llamaba la atención el volumen del abdomen”, afirmó. A su vez, Carranza describió el baño que estaba conectado a la habitación de Maradona por un pasillo: “Era chico. Por lo que yo vi era el único baño”.

El juicio continuará este jueves con las declaraciones de Juan Carlos Pinto, médico de la empresa especializada en emergencias médicas +Vida que realizó el certificado de defunción, y Collin Campbell, un médico, vecino del barrio cerrado San Andrés, a quién le solicitaron asistencia ante la descompensación de Maradona que resultó en su muerte.