Durante esta jornada, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó las críticas que ha recibido el Ministerio Público en los últimos días, a propósito de la filtración de antecedentes en investigaciones reservadas.

En conversación con ADN Hoy, el fiscal dijo que "esto es la consecuencia de un problema estructural que tiene su origen en un mal diseño legal, en un diseño legal defectuoso, y que la Fiscalía ha tenido que sobrellevar por décadas”.

Además, apuntó que este problema estructural “es que la ley nos obliga a entregar copias de la investigación, a partir de ciertos momentos, a cualquier persona que se haga parte del caso".

¿Por qué se filtra información sobre Cariola y Hassler, pero no sobre Chadwick? Esto dijo el fiscal nacional

Una de las críticas ante la filtración de investigaciones es una supuesta “selección” a la información que se busca dar a conocer públicamente, comparando principalmente el caso de filtración de los chats entre Cariola y Hassler y el caso que involucra a Andrés Chadwick.

Al respecto, Valencia expresó que “no me parece que sea una acusación muy razonable. Hay mucha información sobre el particular circulando, y yo no quisiera ser alarde de todo lo que se ha filtrado en este caso para demostrar que hay un empate de irregularidades”.

“Solo insistir en que aquí hay un problema que es estructural”, prosiguió.

En esa línea, el fiscal nacional recordó el caso que involucra a la Fundación ProCultura. “La cantidad de acusaciones que se hicieron al fiscal Cooper, respecto de que Procultura mostraba nulos avances”, relató.

“Esas imputaciones cesaron, aunque la investigación no está abierta. Parece que la actividad que ha mostrado el fiscal en Sierra Bella y que ha mostrado en otras causas parece que fuera un indicio de que el fiscal no era aquello que le describían“, añadió.

También trajo a colación el caso de Luis Hermosila, recordando que “también se nos hacía la misma distribución, hasta que las investigaciones pasan”.

“Nosotros tenemos que mantener reserva, y no podemos responder por las acciones de terceros, lo que nos corresponde es investigar y perseguir los casos. Lo que yo les puedo decir es que no ha habido otra administración en la Fiscalía que haya hecho tanto por prevenir o evitar estas filtraciones“, sostuvo

“Estamos investigando causas muy complejas, hay muchos intereses involucrados, pero insisto, no podemos responder por lo que terceros hacen con la información de las investigaciones que son reservadas, una vez que la ley nos obliga a entregarles”, cerró.