Durante este martes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió en ADN Hoy a las filtraciones de detalles de investigaciones en curso, específicamente en el caso de la frustrada compraventa de la Clínica Sierra Bella y la divulgación de los chats entre la diputada Carol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler.

“No se filtra todo, afortunadamente, pero esto es la consecuencia de un problema estructural que tiene su origen en un mal diseño legal, en un diseño legal defectuoso, y que la Fiscalía ha tenido que sobrellevar por décadas”, afirmó Valencia.

El fiscal explicó que han planteado esta problemática mediante presentaciones al Ministerio de Justicia, donde detalló que en octubre enviaron un oficio en el que detallaron las medidas implementadas, como inversión en tecnología y nuevos criterios para los fiscales sobre la reserva de antecedentes. “Ustedes advirtieron que el fiscal Cooper ha destacado en gran medida que el primer informe se entregó con partes tarjadas. Eso es consecuencia de una instrucción general que impartimos el año pasado. Eso no se hacía”, señaló.

“Esto hemos planteado que necesita ser mejorado, necesitamos perfeccionar las normas que permitan que, en estas causas que tienen relevancia política, cualquier ciudadano de a pie pueda presentar una querella si cuenta con un abogado, y luego, por esa vía, transformarse en interviniente en la causa. Como consecuencia de nuestra legislación, tenemos que entregar copias de todo lo que se investiga”, criticó.

“No se puede descartar”

Consultado sobre si las filtraciones provienen directamente desde la Fiscalía, el fiscal nacional sostuvo que “no se puede descartar que haya filtraciones que se originen en la Fiscalía. Pero concluir que, en cada oportunidad en que antecedentes de una investigación son publicados por la prensa, eso no necesariamente proviene de la Fiscalía, no se condice con los hechos, no se condice con la realidad. No es ni justo, ni correcto, ni tampoco muy prudente, ni razonable”.

Al respecto, descartó que exista una operación política dentro de la Fiscalía Nacional. “Si eso ocurre de esa manera, no se origina en la Fiscalía Nacional, y lo digo con altísimo nivel de certeza de que tampoco en nuestra unidad de la Fiscalía”, aseguró.

Problema estructural

Sobre la necesidad de modificar la normativa, Valencia enfatizó que “ese problema estructural es que la ley nos obliga a entregarle copias de la investigación, a partir de ciertos momentos, a cualquier persona que se haga parte del caso. Copias íntegras de la investigación”.

“La ley tiene sanciones muy débiles e incluso, a veces, ni siquiera establece sanciones para quienes entregan esas copias a la prensa. Entonces, no se nos puede hacer responsables de lo que otros hacen si, además, se nos obliga a entregar las copias a un conjunto de personas”, agregó.

Finalmente, planteó la necesidad de regular quiénes pueden presentar querellas en causas políticas y establecer restricciones sobre el acceso a los antecedentes. “Que se nos permita, mediante resolución judicial, excluir aquellos antecedentes que no tienen relación con la causa propiamente tal, aquellos que son privados, etc., de manera que ni siquiera tengamos que tarjarlos, sino simplemente excluirlos. Hoy día no podemos hacerlo legalmente”, concluyó.