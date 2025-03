Gobierno pone paños fríos a dichos de senadora Vodanovic (PS) tras arremetida contra el PC: “Esta es una coalición donde existen diferentes opiniones”

La ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, puso paños fríos a la tensión que se generó en el oficialismo por los dichos de la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, respecto a los chats filtrados entre Karol Cariola e Irací Hassler.

Recordar que en las conversaciones reveladas, ambas militantes del Partido Comunista (PC) critican al Ejecutivo. Al respecto, Vodanovic dijo que “la opinión dada me parece que se condice con la opinión que el PC permanentemente ha tenido con el Gobierno”.

Agencia UNO | Karol Cariola e Irací Hassler / Lukas Solis Ampliar

Estos dichos causaron una polémica interna en el oficialismo, por lo que la ministra propuso bajarle el perfil: “Esta es una coalición donde existen diferencias de opinión”.

“Esas diferencias de opinión dan lugares a debates y conversaciones que robustecen la forma en cómo hacemos política, y la posibilidad de llegar a acuerdos en distintas materias", añadió.

Lo anterior, sostuvo, “se demuestra en los resultados que hemos tenido como gobierno con una coalición donde participan distintos partidos (...). Creo que no vale la pena polemizar sobre este punto”.

Reacciones del PC

Por otro lado, el presidente del PC, Lautaro Carmona, defendió los dichos de Karol Cariola: “El partido tiene una lealtad respecto a los contenidos (del Gobierno), pero eso no significa una obsecuencia respecto a lo que son otras miradas de algunas situaciones políticas".

Agencia UNO | Lautaro Carmona / Diego Martin Ampliar

“Esperamos que no se use un chat para permitir conclusiones políticas que serían no solo parciales, sino que absolutamente incorrectas”, finalizó.