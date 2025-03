Las repercusiones en torno al conato protagonizado el pasado miércoles en la reunión de directorio de Blanco y Negro no se detienen.

Aunque Aníbal Mosa constató lesiones y explicó la situación en que habría sido agredido por otro director del club, Carlos Cortés, desde el “bloque Vial”, Alfredo Stöhwing desestimó la situación.

Sin embargo, en diálogo con ADN Deportes, el director de Blanco y Negro, Matías Camacho, entregó su testimonio de lo ocurrido.

“Observo que estaban discutiendo por el nombramiento de una gerencia, comienzan a discutir Carlos Cortés con Aníbal Mosa y esa discusión va subiendo de tono. En ese momento, veo que Carlos Cortés se levanta, da vuelta a una mesa grande, para 20 personas, para ir hasta el puesto de Aníbal Mosa con la intención de agredirlo”, partió diciendo el expresidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, quien aseguró que hubo un golpe contra Aníbal Mosa.

“Intervienen otras personas, intentan afirmarlo, en esto Carlos Cortés avanza igual y Aníbal Mosa vuelve a su silla. En eso, veo que Carlos Cortés le pega un combo, Aníbal se va hacia atrás, cae y veo que Carlos Cortés sigue intentando lanzar golpes de puño y pies. Es afirmado por otros directores”, remarcó Matías Camacho, que insistió en la agresividad mostrada por Carlos Cortés.

“Por segunda vez, Cortés intenta volver a golpear a Mosa. Eso es lo que vi. Vi un golpe directo por el que Mosa cae al suelo”, enfatizó Matías Camacho en torno a un tema que ha generado conmoción entre los fanáticos de Colo Colo.

“Me parece preocupante y vergonzoso. Esto no corresponde, es un delito. Ese tipo de actitudes no se pueden permitir, en un espacio de toma de decisiones. Hay un daño reputacional por la forma de actuar de Carlos Cortés, esto se toma la agenda (...) Una persona como él no debería estar ejerciendo cargos de poder. Son hechos lo suficientemente graves para afirmar que está poniendo en riesgo la institucionalidad del club”, concluyó el integrante del directorio de Blanco y Negro.