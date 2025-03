En una nueva edición de “Camino al Centenario”, el periodista Manuel Fernández y el legendario delantero chileno Carlos Caszely conversaron con el histórico exdefensor de Colo Colo y campeón de la Copa Libertadores 1991, Lizardo Garrido.

El otrora futbolista de 67 años, quien ha mostrado positivos avances en torno a la leucemia que le fue diagnosticada en 2022, habló sobre su actual estado de salud y aseguró que “estoy bien haciéndome muchos exámenes. Gracias a Dios han salido todos buenos. Estuve hospitalizado hace algunos días, pero afortunadamente está todo mejorando y la verdad que estoy muy contento".

En esa línea, reconoció que Colo Colo fue clave para iniciar su batalla contra el cáncer: “Cuando me diagnosticaron el cáncer, uno lo asocia con una cuestión fuerte, que es la muerte. Mi señora ya había estado en la UTI por un cáncer al pulmón y yo dije iba a ser exactamente lo mismo conmigo".

“Ahí llamé a mis hijos y les dije que no quería hacerme nada. Mi señora estuvo ahí tanto tiempo y no sirvió de nada. Mis hijos respetaron la decisión que tomé y en ese momento empezaron a llegar miles de mensajes de colocolinos, del Colo Colo 91 y de todos los equipos a lo largo de todo el país", agregó.

“Yo me iba a morir y empezaron a llegar las energías positivas y ahí decidí dar la batalla. Tendríamos que tener unos tres programas para contarles todo lo que pasé y lo que estoy pasando ahora. Me tuve que hacer un trasplante, mi hija fue la donante y me dio vida. Yo estoy vivo gracias a la medula que me donó mi hija", agregó.

Asimismo, el “Chano” afirmó que: “Afortunadamente, no tengo células cancerígenas en mi médula, pero están las consecuencias del trasplante, que no es menor. Me hice todos los exámenes y no hay nada, solamente tengo que tomar una gran cantidad de pastillas. Estoy dando la lucha, disfrutando de este Colo Colo maravilloso”.

Además, el exzaguero del “Cacique” manifestó su felicidad por ser parte del centenario del club: “Para mí Colo Colo lo es todo. Es alegría, felicidad, pena, angustia, frustración. Nosotros pasamos por un momento muy lindo cuando jugábamos”.

“Es una alegría inmensa ser parte del centenario. He pasado por tantas aquí... Colo Colo me enseñó en todo este tiempo a conocer muchos países y gente que piensa absolutamente distinta a uno. No puedo describir lo que significa de todos estos años que llevo en la institución. De verdad que estoy en el equipo y en el club más lindo del mundo", sentenció.