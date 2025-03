Seleccionado de La Roja sorprende y revela de qué equipo es hincha: no nombró a ningún club chileno

Diego Valdés ha ido poco a poco retomando su lugar en el América. El volante chileno regresó a la titularidad el pasado miércoles y destacó al anotar un gol en la goleada por 4-0 sobre Chivas de Guadalajara por los octavos de final de la Concachampions.

En ese escenario, el futbolista formado en Audax Italiano participó de una extensa entrevista con el canal oficial de las “Águilas”, donde se sometió a algunas preguntas rápidas y sorprendió al revelar de qué club es hincha.

Consultado por su equipo favorito, el seleccionado nacional se tomó solo un par de segundos para responder y confesó que es fanático de Boca Juniors, por encima de algún equipo del fútbol chileno.

Además, escogió como su estadio preferido a La Bombonera, el icónico estadio del “Xeneize”, que actualmente tiene entre sus filas a otros dos futbolistas chilenos como Carlos Palacios y Williams Alarcón.

A pesar de no mencionar a Audax Italiano, club que lo formó, Valdés tuvo palabras sobre su paso por el cuadro de La Florida: “Son lindos recuerdos... Mi debut, las inferiores, levantarme todos los días e ir a entrenar, aunque me quedaba lejos. Mi abuelo me llevaba casi todos los días".

“Cuando voy a Chile siempre trato de estar cerca del equipo e ir al estadio a verlo", agregó el volante del América, quien deberá sumarse en los próximos días a La Roja para disputar la próxima doble fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.