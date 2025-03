José Luis Sierra y su lamento por no poder jugar en Santa Laura: “Es un palo que nos va a doler mucho”

El estado de la cancha del Estadio Santa Laura ha generado grandes problemas en el fútbol chileno. El recinto deportivo siempre ha albergado una gran cantidad de partidos y, por las complicaciones que ha tenido el césped, sumado al cambio de iluminaria, el partido de Unión Española versus Universidad de Chile, y el de Universidad Católica ante Colo Colo, tuvieron que ser cancelados.

En la conferencia de prensa antes del choque contra Deportes Iquique el próximo domingo a las 20:30 horas, José Luis Sierra, comentó su visión sobre lo que está sucediendo en la “Catedral” de Independencia.

“Yo tengo la mejor disposición ante eso y, lamentablemente, los resultados del equipo hacen que no me puede involucrar de la manera que a mí me gustaría, producto que mi preocupación y mi energía está en que el equipo revierta la situación de resultados que estamos teniendo”, comenzó relatando el DT.

El “Coto” comentó que sería lamentable no poder contar con el recinto luego del cambio luminaria. “Si se hizo una inversión tan grande, como la que se hizo para iluminar Santa Laura, llevarlo a un estándar Conmebol, y resulta que ahora no vamos a poder jugar porque la cancha no tiene las condiciones, es un palo que nos va a doler mucho si llega a suceder”, remarcó.

“Para nosotros es un tema prioritario dentro del club. Todos estamos abocados a que la cancha esté lo antes posible en condiciones de poder jugar. Dar una fecha es muy complicado, lo primero es ver mejorías en la cancha”, concluyó José Luis Sierra.