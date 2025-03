Arturo Vidal es uno de los jugadores de Colo Colo y la Universidad Católica que se sumaron a los entrenamientos de La Roja, por la suspensión del partido entre ambos en el Campeonato Nacional 2025.

Después de los trabajos matinales con Ricardo Gareca, el “King” expresó como han sido estos primeros dos días en Juan Pinto Durán.

El bicampeón de América, comenzó detallando su estado físico tras las lesiones que arrastraba en Colo Colo. “Yo estoy bien, lo dije la semana pasada. El profe no me citó contra Everton para cuidarme, pero ya estoy entrenando normal. Lo único que quiero es jugar, gracias a Dios tengo más días para poder estar mejor físicamente, y espero llegar 100% al partido contra Paraguay”, remarcó.

“Bien, a pesar de que no fue una buena imagen suspender el partido Colo Colo versus Católica, pero también nos sirvió, en una parte, para poder entrenar acá, estar bien antes, conocer lo que quiere el profe, y así tener más posibilidades por si nos toca jugar de titular. Lo estamos aprovechando al máximo”, sumó Arturo Vidal sobre los primeros entrenamientos de la mano del “Tigre”.

También tuvo palabras para Fernando Zampedri, que suma su primera convocatoria con La Roja. “Lo veo muy bien, he tenido estos días para conocerlo, ver como se entrena, y de verdad que lo hace a un muy buen nivel. Seguramente nos va a ayudar mucho si le toca jugar en estos dos partidos”. En tanto, sobre el presente de Alexis Sánchez, fue cauto: “No sé nada de él, cuando llegue me preguntan”, dijo.

Además, finalizó analizando la importancia de los duelos ante Paraguay y Ecuador. “Todos sabemos que son seis partidos que quedan y todos son a muerte, pero creo que estos dos nos van a decir si vamos a estar en el Mundial, o ya nos despedimos. Esa es la presión que queremos sentir, y queremos que la gente nos apoye contra Ecuador”, concluyó Arturo Vidal.