Concierto Pink Floyd Sinfónico de Brain Damage anuncia nuevo show

No hay dudas de que Pink Floyd es una de las bandas de rock más icónicas e influyentes de todos los tiempos, con millones de fanáticos en todo el mundo que disfrutan de su música y se mantienen atentos a cada noticia.

Cada día se reproducen incontables veces las melodías que han dejado huella en más de una generación y es por eso que la grandeza del grupo británico es reconocida de variadas formas, incluso por otros artistas.

En este sentido, Brain Damage, la banda tributo más importante de Sudamérica, presentará el aclamado espectáculo Pink Floyd Sinfónico, un evento especial que apunta a cautivar a los amantes del rock y de uno de sus máximos exponentes.

La iniciativa llega en el marco conmemorativo de sus 24 años de trayectoria, apostando por rendir homenaje a unos de los grandes de la industria, despertando el interés de los fanáticos locales.

Hay que destacar que Brain Damage se formó en el 2001, siendo la primera banda chilena tributo a Pink Floyd en girar por Latinoamérica, destacando países como Argentina, Colombia, Bolivia, entre otros.

En esta oportunidad, la destacada agrupación nacional promete sorprender a sus seguidores con un viaje musical sin precedentes, donde cada uno de los éxitos emblemáticos de los artistas británicos cobrarán vida de una forma única.

Clásicos como Comfortably Numb, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond y muchos otros son parte del imperdible repertorio que la banda ofrecerá en este espectáculo atmosférico y cargado del rock clásico que ha cautivado generaciones.

Además, los arreglos orquestales son uno de los puntos más altos, ya que serán interpretados por 40 músicos en escena bajo la dirección del reconocido maestro José Aranda, sumándole interés al show.

Detalles del evento

El innovador show tributo se llevará a cabo en el Teatro Cariola, ubicado en San Diego 246, Santiago, Región Metropolitana.

La cita es el próximo domingo 30 de marzo de este 2025 a las 18:00 horas, con el inicio del show a las 19:00 horas.

Las entradas para el tributo de Brain Damage a Pink Floyd están a la venta a través del sistema Passline.