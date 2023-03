Cincuenta años del Dark Side of the Moon: Pink Floyd y la creación que cambió el curso del rock progresivo

El 1 de marzo de 1973, Pink Floyd llegó para hacer estallar la industria musical, todo esto bajo el alero del lanzamiento de The dark side of the moon, su octavo álbum de estudio.

Esta creación, se convertiría rápidamente en una referencia inmediata para el futuro del rock progresivo, posicionándose como uno de los discos más vendidos e influyentes de la historia, el que llegó tras la manifestación sólida de The Piper at the Gates Of Dawn y una fuerte presencia de Syd Barrett.

La recepción de The dark side of the moon fue tan positiva, que mantuvo al álbum por 741 semanas consecutivas en las listas de Billboard de los 200 discos más vendidos en Estados Unidos y, después logró llegar a las 900, un récord que aún no se ha equiparado.

Asimismo, y tras consagrarse como líder por casi ocho años consecutivos, los datos de venta del disco ascienden a unas 45 millones de copias en todo el mundo, quedando como la tercera producción más vendida, siendo solo superada por Thriller de Michael Jackson y el Back in black de AC/DC.

Y es que la creación que cuenta con la icónica portada formada por un prisma, el cual representa los principios de la óptica, específicamente la refracción de la luz en un objeto que descompone la luz en los colores del arcoíris, se ha convertido en un sello de la historia del rock a nivel mundial.

El lado oscuro de la luna: consagrados en la industria

The Dark Side of The Moon ocurrió entre mayo de 1972 y enero de 1973 con un banda que lanzó toda la carne a la parrilla a nivel musical, y que en base a los conceptos no se quedó atrás.

La obra expone lo más profundo de humanidad, sus miedos y comportamiento en el mundo moderno. Entre ellos, las inseguridades y la autodestrucción de nuestra especie, abordado entre pasajes musicalizados con una guitarra acertiva de David Gilmour, variaciones de teclado de Richard Wright, batería firme de David Mason y la notable base de Roger Waters.

Y es que el viaje que comienza con un tentativo Speak to me, para dar paso a Breath. El futuro arriba con On the Run y luego las metáforas se toman el espacio con Time. La fluidez y delicadeza de The Great Gig in the Sky, el énfasis social de Money, el trayecto espacio tiempo de Us and Them, la transición de Any Colour you like y el final al alza de Brain Damage y Eclipse, sentencian al disco que cambió la historia.

Reedición de la portada por el 50 aniversario

Con motivo de su aniversario número 50, Pink Floyd decidió reeditar su portada, lo que ha generado controversia entre sus seguidores, pues ahora la carátula incluye la cifra, y es el cero el que tiene la descomposición de colores.

Este arreglo temporal dejó a varios desconcertados, quienes entre el desconocimiento reclamaban por los colores y una posible alusión a la bandera LBTIQ+.

Cabe destacar que si consideramos la fecha oficial de estreno de The Dark Side of the Moon, hay dos fechas relevantes, el 10 de marzo de 1973 como lanzamiento en los Estados Unidos y el 24 de marzo de 1973 en el Reino Unido.

Sin embargo, la fecha que conmemoran los diversos fanáticos y fanáticas de todo el mundo corresponden a la del 01 de marzo de 1973, en la que la prensa tuvo acceso a las primeras copias del vinilo del aclamado álbum.