Joe Abrigo y su tremendo presente en Palestino: “En el fútbol actual, el bueno para la pelota no juega más. Yo tuve que aprenderlo a la fuerza”

Joe Abrigo, quien viene siendo gran figura junto a Palestino la temporada 2025, habló de su buen presente este martes junto a Los Tenores.

El volante fue el mejor de los árabes en la victoria sobre Deportes Iquique en el Tierra de Campeones y ha logrado destacar durante los cuatro duelos que se han disputado del Campeonato Nacional.

Al respecto, comenzó diciendo que “hubiese sido una semana redonda si sacábamos un buen resultado con Audax, pero por suerte se sacó un gran resultado con Católica, que era lo que más queríamos para el semestre. Después fuimos a ganarle a Iquique en un estadio muy complicado, lo que para nosotros también significa un triunfo muy importante”.

En esa línea, añadió que “estamos muy contentos por como comenzamos, por el rendimiento que estamos teniendo. Queremos hacerlo bien nuevamente en una copa internacional y si se puede pelear algo más importante también vendría muy bien. Un título sería algo más que merecido por todo lo que se ha hecho estos años”.

“El año pasado tuvimos muchos partidos donde desperdiciábamos jugadas claras y por suerte este año se están dando los resultados. Tenemos una idea de juego muy clara y el profe ha sabido leer muy bien los partidos, lo que nos tiene súper bien y súper contentos”, agregó el mediocampista del elenco de La Cisterna.

Consultado sobre el nuevo rol que está teniendo en los árabes, aclaró que su técnico “me pide ciertas tareas, en cuanto a dónde pararme, a quién presionar, etc. En el juego me da absoluta libertad y eso me acomoda mucho también para dar pases y hacer goles”.

Finalmente, Abrigo cerró diciendo que “en el fútbol actual, el bueno para la pelota no juega más. Es difícil encontrar ese tipo de jugador. Todos tienen que correr a la paz y sacrificarse por el equipo, algo que tuve que aprenderlo a la fuerza y sacrificarme más, corriendo un poquito más. Uno tiene que meterle igual, sino para fuera no más”.