Harold Mayne-Nicholls, actual presidente del club Trasandino de Los Andes y encargado de Blanco y Negro del proyecto de remodelación del Estadio Monumental, conversó este martes junto a Los Tenores de la Tarde sobre su posible candidatura como presidente de Chile y los avances en torno a la reestructuración del recinto del “Cacique”.

Respecto sobre la opción de llegar a La Moneda, el extimonel de la ANFP explicó cómo surgió la idea y reconoció que: “En julio o agosto fue a un seminario que hay en la Araucanía, en Temuco. Tras mi presentación se me acercó varia gente a decirme que por qué no era candidato a senador por la región o por qué no era candidato a presidente, porque lo que había mostrado, que fue el sustento con lo que hicimos los Juegos Panamericanos, para ellos era exactamente lo que había necesitado el país".

“Ahí uno empieza a meditar y hablar con gente. Algunos te dicen cómo se te ocurre y otros te dicen de todas maneras el país necesita un cambio. Y de repente vas formando un grupo, gente que tú crees que pueden aportar y algunos conocidos. Ahí estamos viendo si es que hay realmente espacio para hacer algo“, agregó.

En esa línea, aseguró que, en caso de aceptar esta aventura política, tendrá que dejar su cargo en Colo Colo: “Es incompatible esto con lo otro, lo tengo súper claro. Pero tengo y siento un compromiso de entregar para el momento del Centenario lo que me pidieron: la maqueta virtual y la maqueta física del anteproyecto del estadio“.

“En eso he estado trabajando durísimo en el último tiempo, pero tengo claro que si tomo la decisión de tomar una carrera a través del Senado o a través de la Presidencia, no es compatible con ser asesor de Colo Colo", agregó.

Asimismo, prometió que “la maqueta va a estar, tanto virtual como física, instalada en una mesa. No te sabría decir de qué tamaño será, en eso están los arquitectos. Pero va a estar ahí para que todos los hinchas, los socios y la gente para ver cuál va a ser el anteproyecto. El estadio va a estar proyectado para 60.000 espectadores, cómodamente sentados".

Harold Mayne-Nicholls y el presente del fútbol chileno

Por otra parte, analizó la actualidad del balompié nacional y evitó entregar su postura sobre la gestión de Pablo Milad como presidente de la ANFP: “Cada vez que digo algo, Pablo se enoja, entonces he optado por no decir nada. No quiero pelearme con él”

“Tengo súper buena onda con él y si él cree que esto es A y yo digo que es B, se enoja conmigo. Como no tengo ganas de enojarme con nadie y diga lo que yo diga, no va a cambiar lo que se está haciendo, he optado por no opinar por la administración", afirmó.

Además, reconoció que una de sus grandes deudas como presidente de la ANFP fue no materializar el proyecto que separaría en dos entidades independientes a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y a la Federación chilena de Fútbol (FFCh).

“Año tras año me arrepiento más todavía. Es el gran error de mi administración y no tengo más que decir. Debimos haberla separado, tenía las posibilidades y n lo hice pensando en forma optimista que iba a tener un nuevo periodo y en el nuevo periodo iba a tener tiempo de estructura”, explicó.

“Me equivoqué, debía haberlo hecho y creo que ese error repercute en la pregunta anterior. Si estuvieran separadas las aguas me parece a mí que podríamos tener algún camino distinto (en el fútbol chileno). El no hacerlo quizás generó todo esto que pasó después, quizás no, no losé. Pero yo sí reconozco ese error", sentenció.