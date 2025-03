El pasado domingo, y tras varios días de movilización, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, informó que 26 de los 40 colegios que se encontraban en paro reanudarán sus clases este lunes 10 de marzo.

La paralización fue convocada por el Colegio de Profesores debido a desacuerdos con el Municipio sobre el pago de bonos y asignaciones, por un monto total de $6.600 millones.

Sin embargo, desde la municipalidad afirmaron que, en una reunión con la dirigencia del gremio, Desbordes y su equipo acordaron mantener el monto propuesto, pero con ajustes en su distribución y fechas de pago, además de establecer que los montos se reajustarán por el IPC en el futuro.

Paro de profesores: estos son los 26 colegios de Santiago que reanudan sus clases hoy lunes 10

Según detalló el alcalde, los establecimientos que iniciarán sus actividades académicas desde este lunes en Santiago son:

Liceo Municipal Miguel Luis Amunátegui Liceo Javiera Carrera Liceo Dr. Humberto Maturana Romesin Liceo República de Brasil Liceo José de San Martín Liceo Teresa Prats Liceo Darío Salas Liceo Municipal Metropolitano de Adultos Escuela Básica República del Ecuador Escuela República de México Escuela Básica República El Líbano Escuela Benjamín Vicuña Mackenna Escuela Básica República De Haití Escuela Santiago Apóstol Escuela Básica República Oriental Del Uruguay Escuela Básica República De Colombia Escuela Básica Cadete Arturo Prat Chacón Escuela Básica República De Alemania Escuela Básica Ciudad Santiago De Chile Escuela Básica Miguel De Cervantes Y Saavedra Escuela Básica Israel Escuela Básica Doctor Luis Calvo Mackenna Escuela Provincia de Chiloé Escuela Diferencial Juan Sandoval Carrasco Escuela de Párvulos y Jardín Infantil Parque O’Higgins Centro Capacitación Laboral-Santiago

¿Qué sucede con el resto de colegios en paro?

Al respecto, Mario Desbordes sostuvo que “lamentablemente, sin ninguna explicación razonable, un grupo de establecimientos ha determinado permanecer en paro“.

“Ahí han primado otras cosas, no los criterios técnicos, no la preocupación por los estudiantes, ahí son otras las razones. Y los apoderados tienen la palabra. Este paro no puede seguir, solo daña a los estudiantes y jóvenes de la comuna y también, lo más importante, a mediano y largo plazo, daña la educación pública completa”, aseveró el alcalde.