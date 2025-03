Cadem: Matthei lidera pero cae 8 puntos desde diciembre y Tohá triplica su apoyo tras anunciar su candidatura

Santiago de Chile

Evelyn Matthei sigue liderando la carrera presidencial según la última encuesta Cadem, aunque con una baja de ocho puntos desde diciembre, alcanzando un 18% de las preferencias. En tanto, Carolina Tohá ha registrado un alza significativa , pasando del 3% al 10% en el mismo periodo y ubicándose en el cuarto lugar.

El sondeo, realizado en la primera semana de marzo, es el primero desde que la ex ministra del Interior anunciara su candidatura y la ex presidenta Michelle Bachelet descartara competir.

Con estos cambios en el escenario electoral, Johannes Kaiser se mantiene con un 13%, mientras que José Antonio Kast sube tres puntos, llegando al 11%.

En una eventual primaria opositora, Matthei se perfila como la favorita con un 42% de apoyo, seguida por Kaiser (32%) y Kast (21%). En el oficialismo, Tomás Vodanovic y Tohá se encuentran en un virtual empate con 30% y 29%, respectivamente, mientras que Marco Enríquez-Ominami alcanza un 12% y Daniel Jadue un 7%.

En los posibles escenarios de segunda vuelta, Matthei mantiene ventaja frente a todos sus competidores: supera por 10 puntos a Kast (41% vs 31%), por 11 a Kaiser (43% vs 32%) y por 27 a Tohá (51% vs 24%). Tohá, en cambio, perdería frente a Kast (39% vs 49%) y Kaiser (32% vs 40%).

El estudio también evaluó la aprobación presidencial, que en la primera semana de marzo se ubicó en 28%, un punto menos que la semana anterior, mientras que la desaprobación subió a 65%.