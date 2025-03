Capredena responde tras irregularidades detectadas por la Contraloría: deudas superan los $13 mil millones

La Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) emitió un comunicado luego de que la Contraloría General de la República identificara una serie de irregularidades en la gestión de la entidad encargada del pago mensual de pensiones de retiro de las Fuerzas Armadas.

Según el informe de la Contraloría, Capredena no utilizó las cuentas de anticipo conforme a su finalidad. Además, a 31 de diciembre de 2023, la entidad presentó pagos no justificados por un monto superior a los $18 mil millones, los cuales no fueron respaldados en el presupuesto aprobado.

La Contraloría también informó que la entidad mantiene un saldo de ingresos pendientes de recuperación superior a los 2.692 millones de pesos, sin haber acreditado gestiones de cobro ni realizado análisis que permitan determinar su origen.

A su vez, el ente contralor detectó que Capredena tiene deudores pendientes de cobro por más de $13 mil millones correspondientes al periodo 2019-2023.

Que dijo Capredena

Desde Capredena, informaron que “la actual administración, encabezada por el Vicepresidente Ejecutivo, Andrés Culagovski, asumió en febrero del año 2023. Una vez en el cargo, se tomó conocimiento de las observaciones que luego serían informadas por Contraloría en el informe N.º 361, con fecha 11 de diciembre de 2024”, informaron.

“Cabe destacar, que en la Resolución Exenta N.º 3455 del 20 diciembre de ese mismo año, se instruyó una investigación sumaria destinada a indagar con mayor profundidad las razones que originaron lo observado por el organismo contralor”.

En esa línea, señalaron que “dentro de los plazos estipulados, con fecha 31 de enero de 2024, remitió los antecedentes y reforzó su investigación interna y los planes de trabajo ya estipulados. El informe de seguimiento de la Contraloría estableció que instruirá un procedimiento disciplinario, respecto de cuatro puntos, para esclarecer y determinar la responsabilidad administrativa”, añadieron.

Finalmente, aseguraron que “este servicio prestará total colaboración en transparentar todo aquello que se requiera, así como al establecimiento de nuevos y más exigentes protocolos”.