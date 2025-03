“Necesitamos jugar”: Gustavo Álvarez aboga para que el duelo de la U ante Unión Española no se suspenda

Durante este viernes, el entrenador de la U de Chile, Gustavo Álvarez, no escondió su incomodidad ante la incertidumbre respecto a su próximo partido, contra Unión Española.

En conferencia de prensa, lamentó la opción de que el duelo del lunes se suspenda. “Prefiero jugar para tener continuidad, ritmo. Sé que hay dos alternativas, no nos perjudica en nada, conocemos las dos canchas. Son diferentes, pero donde toque jugar lo vamos a hacer bien”, dijo, ya más escéptico al hecho de que no se pueda jugar en Santa Laura o en La Florida.

“Me acabo de enterar, estaban en gestiones de los dos estadios que decía. Hay que estar preparado. Esperemos que no se suspenda, necesitamos jugar”, comentó, apuntando a lo desafiante que es para el equipo enfrentar al cuadro hispano (si es que se juega).

“Dije antes que era cuestión de tiempo para que Unión Española tomara forma. Haber ganado en Copa Sudamericana es un envión anímico para ellos, pero al no haber ganado en el torneo es un arma de doble filo, estos equipos son con los que más cuidado hay que tener. Es un equipo de muy buen pie, complejo, potencian el carácter para salir de la situación complicada en que están”, apuntó.

Junto con reconocer que Matías Zaldivia y Gabriel Castellón están de alta para el eventual juego con Unión Española, apuntando a sacar lecciones de la derrota con Cobresal.

“La mayor preocupación para un entrenador es que no se entienda a lo que juega y lo que pasa en las áreas. Este equipo sigue teniendo funcionamiento, solidez defensiva tiene, nos está faltando peso ofensivo. Tenemos que buscar soluciones en ataque, en eso me ocupo. No me preocupo porque tengo alternativas (...) Necesitamos poblar más el área y, una vez poblada, ser más precisos en los pases”, recalcó Gustavo Álvarez, bajándole el perfil respecto a las amarillas administrativas que sumó su plantel.

“Lo tenemos que evitar. Se pueden compartir o no los reglamentos, pero hay que respetarlos para evitar este tipo de sanciones”, cerró el DT de la U de Chile.