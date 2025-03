Kast respalda a Sichel tras declarar Estado de Emergencia Comunal en Ñuñoa y emplaza al gobierno a respaldar medida

A través de sus redes sociales, el candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, salió en defensa del alcalde Ñuñoa, Sebastián Sichel, tras las críticas por declarar Estado de Emergencia Comunal.

La decisión del alcalde se dio tras una balacera donde resultó gravemente herido el funcionario de Carabineros, José Miguel Villegas, tras intentar repeler una encerrona contra un grupo de mujeres.

No obstante, esta determinación provocó algunas críticas desde el oficialismo y el Gobierno, donde el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que "es más bien un anuncio de carácter comunicacional, no político, pero no tiene fundamento en nuestro ordenamiento jurídico".

Por lo mismo, el representante del ala más conservadora de la derecha indicó en su cuenta de X que “tenemos que usar todos los recursos, herramientas y la creatividad para combatir al crimen organizado y enfrentar a la delincuencia”.

Además, emplazó al Gobierno a respaldar esta medida. “Más que criticar al alcalde Sichel, el gobierno debería apoyarlo y apoyar a todos los alcaldes que buscan proteger a sus vecinos”, afirmó.