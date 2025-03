Estado de “emergencia comunal” en Ñuñoa: el tenso debate entre el ministro Elizalde y el alcalde Sichel

Durante la reciente jornada el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel decretó “Estado de Emergencia Comunal”, posterior a los hechos de violencia ocurridos en la madrugada, donde un carabinero resulto con heridas de gravedad. Sobre la medida, Álvaro Elizalde el nuevo ministro del Interior, respondió poniendo en duda el trasfondo del anuncio.

El jefe de cartera inició: “Yo entiendo que es más bien un anuncio de carácter comunicacional, no político, pero no tiene fundamento en nuestro ordenamiento jurídico".

Agregando, “Nuestro ordenamiento jurídico es clave respecto de quiénes pueden adoptar medidas o decisiones de esa naturaleza. Por tanto, no sé a qué es lo que se refiere desde lo jurídico”.

Elizalde finalizó recalcando las inconsistencias jurídicas en la decisión: “Me llaman la atención porque él es abogado, pero no sé a lo que se refiere jurídicamente porque eso no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Quizás quiso hacer un punto solo hay un énfasis, pero nuestro departamento jurídico no contempla esa figura”.

La respuesta de Sichel a Elizalde

Sobre las declaraciones del nuevo ministro de Interior, el jefe comunal de Ñuñoa, respondió arremetiendo nuevamente en contra de las decisiones de las autoridades gubernamentales.

“Que se ponga serio el gobierno. Al final queremos contribuir los alcaldes y siempre todo se trata para ellos de la pelea política. Es por el oficio de políticos profesionales que están en el gobierno hoy día y que tienen esta crisis de seguridad”, declaró Sichel.

Sobre la decisión de establecer “Estado de emergencia Comunal” y la respuesta de Elizalde, argumentó:“Si él cree que una medida política es poder comprar este fin de semana cámaras que permitan el control de la comuna, si él cree que es una medida política poder de alguna forma alterar el tránsito, que le venga a explicar a los ciudadanos de esa calle que va a ser él, además de mostrar las oficinas del nuevo ministro de Seguridad”

“Esto no son medidas políticas, ministro Elizalde, esto es serio. (...) Le faltan las patas en el barro, las patas en la calle a algunos ministros para entender el problema de seguridad”, Concluyó el alcalde de Ñuñoa, según recogió La Tercera.