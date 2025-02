Este jueves, Los Tenores hicieron un debate con los presidentes de las 3 listas que están postulando al directorio del Club Social y Deportivo Colo Colo: Alexsandra Santander, de Colo Colo Transparente; Manuel López, de Unidos por Colo Colo; y Edmundo Valladares, de Colo Colo Primero.

Una de las secciones de esta conversación, fue una serie de preguntas cruzadas entre los candidatos, donde se tocaron gran variedad de temas.

Pregunta de Manuel López a Edmundo Valladares ¿Por qué decidiste hacer la remodelación de los baños con la plata del los socios?

R: Si bien compartimos el contrato de concesión, no compartimos en su totalidad lo que dice el contrato, ya que señala que el CSyD Colo Colo debería estar congelado. Creemos que quedarnos esperando a que Blanco y Negro haga el trabajo que no ha hecho en todos estos años, no tenía sentido. Si bien no fuimos parte de esa licitación, pusimos a disposición más de 300 millones de pesos.

Pregunta de Edmundo Valladares a Manuel López ¿Cómo van a pagar a directores de corporaciones sin fines de lucro si la ley lo prohíbe?

R: En primer lugar, el artículo del código civil, que rige la no remuneración de los directores de una corporación, establece que, si este director, va a llevar a cabo funciones distintas a las de su cargo, por esas tareas, puede ser remunerado. En relación con la dirección, estamos hablando del esquema que tiene actualmente el Club Social y, dentro de nuestras propuestas, esta cambiar ese esquema, para que en la eventualidad, solamente los directores que no sean remunerados, sean la cabecilla, y toda la demás gente, es decir, empleados del club, sean remunerados.

Pregunta de Manuel López a Alexsandra Santander ¿Te parece suficiente tiempo 2 semanas para crear una lista para un puesto tan importante?

R: Yo me decidí al último momento, pero las personas que incluí en mi lista ya me habían hablado por mi trabajo en la Comisión Revisora de Cuenta. Son profesionales súper competentes que vienen a aportar sus conocimientos al club. Lo armamos rápido, pero eso no quiere decir que no sea competente.

Pregunta de Edmundo Valladares a Alexsandra Santander ¿Cómo le vas a asegurar a la gente que no vas a dejar tu cargo a medio camino como lo hiciste con la Comisión Revisora de Cuenta?

R: Yo pregunté al Tricel (Tribunal Calificador de Elecciones de Chile) si podía postular a la presidencia si estaba a cargo de la CRC, y me dijeron que lo mejor era que renunciara. Tengo los mails de respaldo.

Pregunta de Alexsandra Santander a Edmundo Valladares: pregunta sobre varios ítems gastado en la gestión de Valladares cuando fue presidente del CSyD Colo.

R: Nosotros queremos disponer de una segunda auditoria, por sobre los dos últimos años, y también de los últimos directorios. Nosotros no tenemos nada que ocultar, queremos que se fiscalice, que se tomen las medidas que correspondan, en caso de que exista alguna situación que sea anómala.

