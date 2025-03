¿Realmente sirve envolver las paltas en diario para que maduren más rápido?

Uno de los principales problemas al comprar paltas en Chile, conocidas como aguacates en otras partes del mundo, es que aún no estén maduras.

De hecho, aquel suele ser un obstáculo para disfrutar de este delicioso alimento, que es ideal para ensaladas o para acompañar un trozo de pan en el desayuno o la once.

Así, una de las prácticas comunes para acelerar el proceso es envolver cada palta en papel de diario. Pero, ¿realmente funciona?

Pese a que algunos lo consideran un mito, lo cierto es que el método sí funciona. “Este ayuda a atrapar el gas etileno que desencadena la maduración de frutas como las paltas/aguacates”, explica el sitio especializado Food & Wine.

También sería útil envolver juntas dos paltas: una madura y una aún no madura, para acelerar aún más el proceso.

“Esto acelera todo en uno o dos días”, postulan en la web, explicando que el alimento estaría listo para consumo de tres a seis jornadas como máximo.

“No hay que ponerle calor muy fuerte, porque si no se te cuecen. Segundo, (se recomienda) un clima intermedio y no apretarlas”, explica a ADN.cl Arturo Guerreo, vocero de La Vega, al enumerar otros consejos útiles para lo mismo.

¿A qué precios están las paltas en Chile?

“Hay paltas de $3 mil, según el calibre, hasta $4 mil y un poco más. Fina selección. Pero hay que venir a recorrer, hay diferentes precios", explica Guerrero en referencia a la emblemática locación en la comuna de recoleta.

Valores similares se pueden encontrar en las principales cadenas de supermercados en el país, donde comúnmente se suelen ofrecer mallas en formatos de 700 gramos y 1 kilo.