“He actuado en todo momento apegada a las leyes”: Karol Cariola se pronuncia tras allanamiento de su hogar en caso Sierra Bella

Santiago de Chile

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), emitió un comunicado tras el allanamiento de su departamento en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias relacionado al caso Sierra Bella.

Cariola, quien se encontraba hospitalizada tras haber dado a luz a su primer hijo con el diputado Tomás de Rementería (PS) , explicó que, debido a su condición, desconocía los detalles de la investigación y aseguró no haber sido formalizada ni involucrada en ningún proceso judicial.

“Desconozco mayores detalles de la investigación que se está llevando y las razones que supuestamente me involucren en ella, debido a que no he sido formalizada ni formo parte de ningún proceso judicial”, expresó en el comunicado.

La diputada añadió que, aunque se encontraba en una situación personal delicada, entregó de manera voluntaria los dispositivos solicitados a través de su familia. “Con mi hijo recién nacido y aún hospitalizada, se me ha solicitado mi teléfono celular y computador, de los cuales he hecho entrega voluntariamente a través de familiares”, detalló.

Cariola también subrayó su disposición a colaborar con la justicia, reiterando que siempre ha actuado dentro de los límites de la ley. “Como autoridad de la República he actuado en todo momento apegada a las leyes, estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial”, concluyó.