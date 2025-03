Mario Marcel destaca crecimiento de Imacec en enero: “El año económico está empezando con el pie derecho”

Santiago de Chile

El ministro de Hacienda, Mario Marcel , valoró este lunes el crecimiento económico registrado en enero, aunque anticipó que factores externos influirán en la actividad de febrero.

En un punto de prensa, Marcel destacó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de enero creció un 2,5%, mientras que la variación desestacionalizada aumentó un 0,4%. “El año económico está empezando con el pie derecho”, afirmó.

Además, subrayó que la tendencia al alza en la serie desestacionalizada se ha mantenido en los últimos meses y que “en esas circunstancias, que vuelva a producirse un crecimiento significativo en la variación mensual es bien relevante”.

Sin embargo, advirtió que la cifra de febrero estará influida por dos factores principales. El primero es que este año no es bisiesto, lo que implicará un ajuste en la actividad económica. “En este caso, como es un día entero que no va a estar, entonces esa es una diferencia de 3%, no de 0,5% (estimación para los días feriados) u otra cifra”, explicó.

El corte de luz afectó

El segundo factor es el corte de luz masivo que afectó a millones de personas la semana pasada, cuya incidencia en la economía podría estar entre un 0,2% y un 0,5%. Marcel señaló que esto impactó especialmente a la minería.

“Cuando hay ciertas interrupciones del suministro público de electricidad, eso no implica una paralización total de la minería. Significa que particularmente los yacimientos más importantes continúan operando con sus propios recursos, pero por supuesto eso no es ilimitado ni tampoco puede mantenerse al mismo nivel”, explicó Marcel.

A lo anterior, el ministro explicó que: “eso implica un ajuste del nivel de actividad durante algunas horas”. Pese a estos factores, el ministro reiteró que la economía ha mostrado señales positivas y enfatizó la importancia de analizar la variación desestacionalizada del Imacec para entender mejor los cambios en la actividad mensual.