Fue campeón y goleador de Colo Colo y hoy emociona a Chile con su nuevo trabajo: “Me gustaría hacerlo a nivel nacional”

Manuel Neira, campeón con Colo Colo en 1997, 1998 y 2002, siendo goleador del equipo en ese último año, hoy sigue ligado a los albos y desempeña distintos roles.

En este inicio de año, ha estado recorriendo el norte de nuestro país en el marco de la Gira Centenario, junto a otros históricos del club. Pero además de esta actividad, “Manolete” tiene otra labor en el club, que lo llena de orgullo. Se trata de su trabajo dirigiendo el taller de fútbol “Esperanza Alba”, para niños con discapacidad.

“Actualmente tengo un muy lindo trabajo con Esperanza Alba, y me encanta, porque hacemos clases para niños con síndrome de Down, con TEA, con Asperger, y los papás también participan de las clases, ya que hay niños que motrizmente no pueden participar, así que los padres se suman a participar con ellos, eso es importante”, comentó el exfutbolista en diálogo con el programa Camino Al Centenario, de ADN Deportes.

“Esperanza Alba es un programa del Club Social y Deportivo Colo Colo. Es un programa muy lindo, y obviamente tiene que perdurar toda la vida, sin importar si yo estoy o no. Ojalá que perdure toda la vida, para que estos niños tengan la posibilidad de hacer deporte y puedan compartir con otros niños, porque no tienen las mismas oportunidades en sus colegios", agregó el otrora delantero del “Cacique”.

Por último, Manuel Neira expresó su deseo de expandir los talleres a otras regiones. “Me gustaría que este programa se hiciera más fuerte y se realizara a nivel nacional”, concluyó.