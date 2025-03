En un nuevo episodio del programa Camino Al Centenario, el exfutbolista nacional, Carlos Caszely, junto al periodista de ADN Deportes, Manuel Fernández, conversaron a fondo con Manuel Neira, histórico de Colo Colo.

De entrada, el otrora delantero recordó su etapa en el “Cacique” cuando el club estaba en quiebra. “Fue un periodo difícil, con suerte teníamos ropa y a veces nos teníamos que duchar con agua fría. Me tocó viajar por todo Chile en bus. Jugábamos por el campeonato y al otro día salíamos a jugar un partido en una municipalidad, para juntar dinero para pagar los sueldos. Había muy poco billete, pero mucho amor a la camiseta”, señaló.

En esa línea, “Manolete” remarcó que “Colo Colo es uno de los amores de mi vida, de las pasiones más grandes que he tenido. Colo Colo es lo más grande que ha existido en mi vida. Colo Colo me dio una mejor calidad de vida, por eso soy tan agradecido del club”.

Por otro lado, el ex seleccionado chileno abordó lo que fue su carrera y reconoció que no tuvo un destacado paso por el extranjero, donde jugó en UD Las Palmas (España), Racing (Argentina), América de Cali (Colombia), entre otros equipos.

“No me fue tan bien fuera de Chile, soy sincero. Las lesiones me jugaron una mala pasada, nunca me pude consolidar en un lugar. Cuando estuve en Las Palmas, me vine dos veces a Chile, echaba de menos a Colo Colo, y aquí me lesioné, cuando estaba en mi mejor momento, pero no me arrepiento de nada”, aseguró.

Además, mencionó al delantero con el que mejor se entendía en la cancha. “Mi mejor dupla fue Héctor Tapia, nos entendíamos a la perfección, jugamos juntos desde los 9 años hasta que llegamos al primer equipo”, comentó.

Por último, Manuel Neira se refirió al trabajo que realiza dirigiendo la escuela de fútbol “Esperanza Alba”. “Hacemos clases para niños con síndrome de Down, con TEA, con Asperger, este es un programa muy lindo y tiene que perdurar toda la vida, para que estos niños tengan la posibilidad de hacer deporte y de compartir con sus pares. Me gustaría que este programa se hiciera más fuerte y se realizara a nivel nacional", indicó.