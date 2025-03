El director del Festival de Viña del Mar 2025, Alex Hernández, rompió el silencio tras las críticas del comediante venezolano George Harris, quien acusó haber sido víctima de xenofobia y una campaña de odio luego de su fallida presentación en la Quinta Vergara.

El encargado del certamen se refirió a las declaraciones del humorista, quien abandonó el escenario entre abucheos y críticas.

“Lo único que voy a decir es que intenté tener códigos con él. Me pareció que era una persona que merecía una pequeña defensa, y lo que él hizo es de muy mal gusto. Me parece que lo que hizo no se hace, y yo no lo haría”, afirmó el director.

Sobre los cuestionamientos de Harris a la organización del festival, Hernández fue enfático en negar cualquier tipo de discriminación y desmintió que Viña haya perdido su carácter internacional.

“No, eso es mentira (que los artistas internacionales no quiera venir). Tenemos una lista de grandes humoristas que quieren venir y que son internacionales. Está muy equivocado”, indicó.

Las declaraciones del director del certamen se producen luego de que Harris publicara un extenso descargo en sus redes sociales, donde aseguró que fue víctima de ataques en redes y de un trato hostil por parte de la prensa chilena.