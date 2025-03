El comediante venezolano George Harris rompió el silencio de forma oficial sobre su controversial paso por el Festival de Viña del Mar 2025.

A través de sus redes sociales, profundizó en los motivos que lo llevaron a abandonar el escenario entre abucheos y críticas, apuntando directamente a los medios de comunicación y a lo que describió como una “campaña de odio gratuita”.

En una extensa publicación, Harris explicó que desde el anuncio de su participación en el certamen comenzó a recibir mensajes de odio en redes sociales.

“Empiezo a recibir mensajes de odio: ‘¿Cómo es posible que inviten a un venezolano?’, ‘¿Qué va a hacer?’, ‘Va a bajar la calidad del festival’. Y luego, sin ninguna razón, también me empiezan a llegar recetas de cocina”, relató el humorista.

“La televisión le dio con todo”

Además, señaló que la controversia escaló cuando un programa de televisión rescató un tuit suyo de 2023 en el que mencionaba al expresidente Salvador Allende, el cual borró poco después.

“La televisión le dio con todo. Decían que me burlé de la historia de Chile. ‘¿Cómo ese hombre va a venir aquí?’, decían. Fue una campaña de odio gratuita de parte de un país que siempre me había recibido con los brazos abiertos”, afirmó.

El humorista expresó su desilusión con el trato recibido, afirmando que el rechazo hacia él no provenía del público en general, sino de los medios. “Viví la xenofobia en carne viva desde el momento en que me invitaron. Nadie va a un escenario a ser pifiado o a enfrentarse a una xenofobia tan brava”, lamentó.

Según Harris, intentó renunciar al festival en varias oportunidades debido a la cantidad de odio que recibía, pero la producción lo convenció de continuar. “Me imploraron que no lo hiciera y ahí es donde quiero hacer una pausa. Si yo tengo alguna culpa, es en esa parte. No debí aceptar la invitación y me ganó que me convencieran”, reconoció.

El comediante también criticó la responsabilidad de los medios en el clima de hostilidad. “La cultura chilena va a quedar enferma de rabia contra los venezolanos, y de eso se tienen que hacer cargo los medios de comunicación tóxicos, que han creado odio en su población”, aseguró.

La amenaza de Harris

Harris relató que su rutina había sido revisada y aprobada por la organización del festival tras varios ensayos y reuniones previas. Sin embargo, desde su llegada a Chile sintió la presión mediática. “No entendía la insistencia con la pregunta sobre el fracaso. ¿Era algo que ellos querían que pasara?”, cuestionó.

En su relato, el comediante afirmó que el festival perdió al no permitir que se realizara su espectáculo y que su experiencia podría desmotivar a otros comediantes internacionales. “Los comediantes hispanohablantes están viendo esto y no van a querer venir”, advirtió.

Finalmente, Harris insistió en que no guarda rencor, pero lamenta la situación que se generó. “Yo me enamoré de la idea del festival, lo idealicé. Iba a hacer mi rutina, la gente iba a aplaudir, los venezolanos se iban a sentir orgullosos. Pero fue un error garrafal, no debí aceptar nunca la invitación”, concluyó.