El Festival de Viña 2025 vivió un episodio de éxodo masivo en la Quinta Vergara antes de la presentación de The Cult, dejando una galería prácticamente vacía para el show de los británicos.

La situación se dio luego de la exitosa rutina de Juan Pablo López y tras una primera salida masiva luego de la obertura con Incubus.

El fenómeno quedó registrado en un video captado por ADN.cl, donde se observan largas filas de asistentes dirigiéndose hacia las salidas del recinto.

La noche había comenzado con un potente show de Incubus, que con éxitos como Drive y Wish You Were Here logró encender a la Quinta Vergara. Sin embargo, apenas terminó la actuación de la banda estadounidense, un número importante de espectadores comenzó a retirarse del lugar.

Posteriormente, el humorista Juan Pablo López intentó mantener la atención del público, aunque sin éxito para evitar que continuara la fuga de asistentes tras su graciosa rutina.